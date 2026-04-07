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Florian Wirtz discrepa de Virgil van Dijk, ya que el delantero insiste en que el Liverpool no «se rindió» en la humillante derrota ante el Manchester City
Wirtz defiende la actuación del Liverpool
Las repercusiones de la goleada sufrida por el Liverpool en la FA Cup han desencadenado una inusual discrepancia pública dentro del vestuario. Tras la derrota por cuatro goles, el capitán del club, Van Dijk, realizó una crítica mordaz, insinuando que sus compañeros podrían haber bajado la guardia mentalmente a medida que el partido se les escapaba. Sin embargo, Wirtz ha salido al paso para aclarar la perspectiva de los jugadores de cara a los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.
En declaraciones a los periodistas en la capital francesa, Wirtz admitió que no estaba al tanto de los comentarios concretos del capitán, pero consideró que no reflejaban con precisión la actitud del equipo. «No sabía lo que él [Van Dijk] había dicho, pero creo que no estaría de acuerdo directamente porque seguimos intentando crear ocasiones para darle la vuelta al partido», afirmó el delantero en rueda de prensa.
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Van Dijk critica a sus compañeros del Liverpool
La tensión se debe a la sincera entrevista que Van Dijk concedió tras el partido, en la que puso en duda la resistencia del equipo. El defensa holandés acaparó los titulares cuando, con aire abatido, sugirió que sus compañeros podrían haber dejado de luchar durante la segunda parte. «No hay que rendirse, y quizá eso es lo que pasó en un momento dado», admitió el central tras el partido.
Wirtz, que se incorporó al club el verano pasado procedente del Bayer Leverkusen en un traspaso de 116 millones de libras (154 millones de dólares), rebatió estas declaraciones haciendo hincapié en los últimos compases del partido. «Cuando el marcador estaba 3-0 o 4-0, todavía tuvimos algunas ocasiones, pero no es propio de nosotros perder 4-0 contra el City», señaló.
Una última oportunidad de ganar un título
Ahora que se han esfumado sus esperanzas en la copa nacional y que la defensa del título de la Premier League ya quedó atrás hace tiempo, la Liga de Campeones representa la última oportunidad del Liverpool de hacerse con un trofeo esta temporada.
Wirtz cree que el equipo debe alcanzar un nuevo nivel de regularidad para superar al actual campeón de Europa, el PSG, en la eliminatoria a doble partido. Destacó que cualquier cosa que no sea una actuación perfecta durante los 90 minutos en París les dejaría «sin opciones».
«Creemos en nosotros mismos, tenemos un buen grupo con buenas personalidades y grandes jugadores, además de un buen entrenador que intenta prepararnos bien para el partido», añadió Wirtz.
También sugirió que disputar el partido de vuelta en Anfield podría resultar una ventaja decisiva para los Reds.
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Aumenta la presión sobre Arne Slot
El entrenador Arne Slot se ve sometido a un escrutinio cada vez mayor a medida que el rendimiento del club sigue siendo irregular. A pesar de los resultados inconsistentes, el técnico se mantiene optimista y cree que el peso histórico del club puede inspirar un cambio de rumbo.
Slot hizo referencia a la reputación que tiene el Liverpool desde hace tiempo de protagonizar remontadas imposibles en las competiciones europeas, afirmando que «la respuesta está en la historia del Liverpool».
En un impulso para el estado físico del entrenador, que se encuentra en el punto de mira, el delantero Alexander Isak está listo para volver a la convocatoria como suplente tras cuatro meses de ausencia por una fractura en la pierna. Slot espera que el regreso del sueco pueda aportar ese toque de eficacia que faltó en el Etihad.