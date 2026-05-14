Florentino Pérez discutió con aficionados del Real Madrid mientras el personal de seguridad confiscaba pancartas que criticaban al presidente

Escena inusual en el Bernabéu: el presidente del Real Madrid, Pérez, se enzarzó en una discusión con aficionados de la grada justo antes del saque inicial. Las cámaras lo mostraron hablando airadamente con unos seguidores cerca del palco presidencial.

El incidente ocurrió mientras el equipo de Álvaro Arbeloa saludaba a la plantilla del Real Oviedo. Esta fricción pública refleja la creciente brecha entre la directiva y la afición, y se produce solo dos días después de la tensa rueda de prensa de Pérez en Valdebebas, donde anunció las próximas elecciones presidenciales.



