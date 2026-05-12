En una comparecencia poco habitual y muy esperada ante los medios, Pérez confirmó que ya ha iniciado el proceso para elegir la nueva directiva del Real Madrid.

El anuncio llega tras una campaña que muchos califican de desastre histórico, sin títulos importantes, con varios cambios de entrenador y conflictos internos en la plantilla.

Pérez anunció el calendario electoral y declaró: «He pedido a la junta electoral que inicie el proceso para elegir a la nueva junta directiva. Las convoco para que todos sepan que están abiertas a todos, que pueden presentarse como lo hice yo. No doy lecciones, no voy donde tengo que estar en el punto de mira».



