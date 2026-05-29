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Florentino Pérez afirma que aún no ha hablado con José Mourinho sobre su regreso al Real Madrid y que baraja a dos entrenadores para sustituir a Álvaro Arbeloa
Pérez se pronuncia sobre la búsqueda de entrenador del Madrid
Pérez reveló que el Real Madrid está cerca de elegir al sucesor de Arbeloa. En una entrevista con Televisión Española, el presidente madridista admitió tener dos candidatos favoritos, mientras el club se prepara para una nueva etapa. También se le preguntó sobre el posible regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu.
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Pérez responde a los rumores sobre Mourinho
Elogió al entrenador portugués, pero aclaró que no ha habido conversaciones formales. El presidente confirmó que evalúa sus opciones. Pérez dijo: «Lo estoy pensando. ¿Tengo algún nombre en mente? Dos. ¿Mourinho? Es un buen entrenador, sin duda. No lo anunciaré porque aún no he hablado con él».
Pérez muestra firmeza ante los asuntos del club y las críticas a las elecciones.
El presidente del Real Madrid atacó a su rival en la carrera presidencial, Riquelme. Pérez se presentó como el protector del club ante la inestabilidad y comparó a sus oponentes con la era de Ramón Calderón.
«Quiero mucho al Real Madrid y, cuando veo que van a por él, aquí estoy», añadió. «Detecté un movimiento en la sombra para desestabilizar el club a través de mí, así que, confiando en los socios, convoqué elecciones.
Al analizar la otra candidatura, veo a los mismos de la era Calderón, el periodo más oscuro del club. Además, dicen que este hombre (en alusión a Riquelme) pidió un préstamo al 54 % de interés anual. ¿Quién acepta semejante condición? No me lo invento: parece que está aquí porque necesita al club para sus negocios».
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Se acerca el momento de tomar una decisión en Madrid
Se espera que el Real Madrid intensifique la búsqueda del sustituto de Arbeloa, mientras persisten los rumores sobre Mourinho y otros candidatos. Primero, la atención estará en las elecciones a la presidencia del club, fijadas para el 7 de junio, cuyo resultado podría definir al próximo entrenador.