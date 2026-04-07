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Hussein Hamdy

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Flick: Yamal no busca crear crisis a propósito... y su enfado es una buena señal

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El entrenador alemán no acepta excusas en el partido contra el Atlético

Hans Flick, entrenador del Barcelona, ha afirmado que su joven estrella Lamine Yamal no busca llamar la atención con sus acciones, y ha subrayado su pleno apoyo al jugador de 18 años.

Flick declaró, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones: «Enfrentarse al Atlético en la Liga de Campeones es diferente a cualquier otro partido, porque la Liga de Campeones es la mejor competición. Tenemos que jugar contra un gran rival que cuenta con jugadores fantásticos, pero queremos pasar a la siguiente ronda».

  • El obstáculo del Atlético

    Sobre la fuerza del rival, Flick comentó: «El Atlético es un equipo muy complicado. Tiene una buena mentalidad, intensidad y jugadores fantásticos. En el último partido dieron descanso a varios jugadores, pero otros que saltaron al campo tienen calidad. No es fácil marcar dos goles contra el Atlético, siempre es complicado. Habrá mucha emoción en los dos partidos. Intentaremos conseguir un buen resultado mañana, sabiendo que tenemos que jugar allí. Cuando ganamos al Newcastle nos lo merecimos y queremos seguir avanzando hacia el objetivo».

    Al ser preguntado sobre cómo gestionar a los jugadores que se enfrentan a una posible sanción, el entrenador alemán declaró: «No acepto excusas. Lo único que hay que hacer es centrarse en lo que queremos hacer sobre el terreno de juego. No quiero centrarme en otras cosas, sino en lo que tenemos entre manos. Ellos también tienen jugadores que se enfrentan a una posible sanción y la situación es la misma para nosotros».

    En cuanto al deseo del equipo de conseguir un buen resultado antes del partido de vuelta, Flick dijo: «Tenemos nuestro estilo y debemos mantenerlo. Debemos presionar y encontrar los espacios. Lo importante es estar concentrados desde el principio en estos dos partidos contra el Atlético. Todo el mundo quiere jugar la Champions y tenemos la oportunidad de llegar a semifinales, y ese es nuestro objetivo».

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  • Expediente aplazado

    Sobre el futuro de João Cancelo, Flick respondió: «No quiero hablar del futuro. Ahora mismo está haciendo un trabajo fantástico. Jugó en México y en Estados Unidos durante el parón y tuvo un largo viaje de vuelta. En el último partido estaba muy cansado. Tiene una gran calidad y nos está ayudando mucho en este momento».

    En cuanto al aspecto físico, Flick dijo: «Espero que no nos afecte. Cuando gestionas los minutos, nunca sabes cómo te afectará más adelante. No tenemos muchas opciones porque en La Liga queríamos ganar y conseguir esas victorias. En la Champions es diferente, todo el mundo quiere estar al máximo nivel y es una gran oportunidad para demostrar nuestra fuerza».

    Sobre la preocupación por las bandas del Atlético de Madrid, Flick señaló: «Hemos intentado prepararnos para cada partido y eso no es fácil. Todos debemos participar en la defensa y estar bien posicionados y organizados. Es importante que todos participemos tanto en el ataque como en la defensa».

  • Un punto de inflexión

    Sobre si había tiempo para preparar una sorpresa para el rival, el entrenador del Barcelona dijo: «No. Ayer fue un día de recuperación y hoy hemos trabajado en algo concreto. Es importante que demostremos en el campo lo que hacemos en los entrenamientos y espero que mañana salga bien».

    Al preguntarle si la victoria por 4-0 anterior había sido un punto de inflexión, el entrenador alemán respondió: «A veces ocurre. Tras ese partido y el de Girona, lo hicimos mejor. Tenemos un equipo joven y la pareja de centrales, Kubarsi y Gerard, juegan cada minuto. Son fantásticos. Es normal que, en algunas situaciones, no tomen la mejor decisión, pero son jóvenes y tienen que aprender. Están mejorando mucho y es fantástico verlo».

    Lee también: Flick pone los ojos en rojo a las estrellas del Barcelona antes del choque contra el Atlético

  • La ira de Yamal

    Al comparar a Rashford y a Rafinha en cuanto a la presión defensiva, Flick dijo: «Es algo importante. Sabemos que es fantástico con el balón, pero la defensa forma parte del juego. Está rindiendo bien y se adapta. El Atlético rinde muy bien por las bandas».

    Sobre la influencia del factor psicológico en el partido, Flick explicó: «La situación es diferente porque jugamos la Champions y todos queremos estar al máximo nivel. Es importante que juguemos a nuestro estilo y que participen todos. Es importante que el ataque nos ayude. Tengo la sensación de que la conexión entre los aficionados y los jugadores es fantástica y los necesitamos mañana».

    Flick concluyó: «Ya lo dije el sábado. Yamal lo dio todo por la banda, Cancelo se enfrentó en un uno contra uno y Leva marcó de pecho. Lo que hay que entender es que Lamine tiene 18 años y es un jugador fantástico. Cuando vuelvas a ver el partido, verás que hace cosas increíbles. Solo tiene 18 años. Se ha zafado de cinco jugadores y casi marca. Se ha ido frustrado, es un jugador apasionado y eso es bueno. Siempre le apoyaré. Tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que hace es para llamar la atención. Es un jugador fantástico, y debemos ser conscientes de que tiene 18 años. Le he dicho que puede hacerlo y que siempre le protegeré. Es un gran jugador y quizá sea el mejor en el futuro».

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