Flick: Yamal no busca crear crisis a propósito... y su enfado es una buena señal

Sobre la fuerza del rival, Flick comentó: «El Atlético es un equipo muy complicado. Tiene una buena mentalidad, intensidad y jugadores fantásticos. En el último partido dieron descanso a varios jugadores, pero otros que saltaron al campo tienen calidad. No es fácil marcar dos goles contra el Atlético, siempre es complicado. Habrá mucha emoción en los dos partidos. Intentaremos conseguir un buen resultado mañana, sabiendo que tenemos que jugar allí. Cuando ganamos al Newcastle nos lo merecimos y queremos seguir avanzando hacia el objetivo».

Al ser preguntado sobre cómo gestionar a los jugadores que se enfrentan a una posible sanción, el entrenador alemán declaró: «No acepto excusas. Lo único que hay que hacer es centrarse en lo que queremos hacer sobre el terreno de juego. No quiero centrarme en otras cosas, sino en lo que tenemos entre manos. Ellos también tienen jugadores que se enfrentan a una posible sanción y la situación es la misma para nosotros».

En cuanto al deseo del equipo de conseguir un buen resultado antes del partido de vuelta, Flick dijo: «Tenemos nuestro estilo y debemos mantenerlo. Debemos presionar y encontrar los espacios. Lo importante es estar concentrados desde el principio en estos dos partidos contra el Atlético. Todo el mundo quiere jugar la Champions y tenemos la oportunidad de llegar a semifinales, y ese es nuestro objetivo».