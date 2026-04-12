Flick expone la arrogancia de Simeone. El Atlético oscila entre el sueño de la Champions y el fantasma de un temporada desastrosa

Según la UEFA, España tiene cuatro plazas fijas en la Liga de Campeones para la próxima temporada, para los cuatro primeros de La Liga.
No obstante, el sistema de la «plaza de rendimiento europeo», aprobado por la UEFA, puede otorgar una quinta plaza a la liga con mejor actuación colectiva en las competiciones europeas de la temporada en curso.
En la clasificación de federaciones para 2025-2026, Inglaterra lidera con 230 puntos y España sigue con 167, así que ambas ligas tendrán el cupo extra para 2026-27. y la plaza española iría para el quinto de La Liga, hoy el Real Betis.
Lo mismo sucedió en la temporada 2024-25: España confirmó el segundo puesto en abril y el Villarreal, quinto en la tabla, aprovechó esa plaza.
La presión recae sobre el Atlético: si termina quinto y la UEFA aún no confirma el puesto, su acceso a Europa dependerá de una decisión administrativa, no deportiva.