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Flick deja boquiabierto a Arbeloa: «No voy a malgastar mi energía en responderle»

Barcelona vs Espanyol
Barcelona
Espanyol
Primera División
H. Flick
Real Madrid
Álvaro Arbeloa
L. Yamal
España

Nos centramos en nosotros mismos... y no pensamos en el Real Madrid

Hans Flick, técnico del Barcelona, destacó la importancia de rotar jugadores de cara al derbi catalán de mañana sábado contra el Espanyol, en la jornada 31 de La Liga.

El Barça lidera La Liga con 76 puntos, seis más que el Real Madrid, mientras que el Espanyol tiene 38 y es décimo.

Mundo Deportivo recogió sus palabras en la rueda de prensa previa al duelo.

El técnico alemán afirmó: «Debemos gestionar los minutos como siempre. Tenemos mucha calidad y quien juegue lo hará de forma magnífica».

Sobre la posibilidad de dar descanso a Lamine Yamal, añadió: «Para él siempre es bueno ser titular, ya veremos, aún no lo he decidido, hay que esperar hasta mañana».

Sobre Gavi añadió: «Es una buena opción para ser titular, ya veremos si juega los 90 minutos».

Además, afirmó: «Estoy contento con el regreso de Frenkie de Jong, pero hay que esperar. Se ha sentido bien en el entrenamiento y estará en el banquillo».

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  • Alvaro Arbeloa Real Madrid 2026Getty Images

    Hay mucho revuelo en torno al Barcelona

    Sobre las declaraciones de Arbeloa y del Barcelona, Flick comentó: «No voy a malgastar energía en eso; es su punto de vista y yo me centro en mi equipo».

    El técnico alemán insistió: «No me importan esas cosas; hay mucho ruido, pero lo que le digo al equipo es que debemos centrarnos en nosotros y no pensar en el Real Madrid».

    Y añadió: «Estamos en una buena situación, debemos ganar todos los partidos y pensar solo en nosotros».

    A Arbeloa le preguntaron por estadísticas que muestran que, desde 2000, el Barcelona ha recibido más tarjetas rojas en La Liga que el Real Madrid, mientras que en competiciones europeas las cifras están más equilibradas.

    Arbeloa respondió: «Ya conocéis mi opinión sobre lo ocurrido en el fútbol español durante años, y que a veces sigue ocurriendo. No voy a cambiar de opinión».

    La polémica no se detuvo ahí, ya que se le preguntó a Arbeloa por la polémica arbitral en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

    El técnico madridista zanjó: «No quiero entrar en ese tipo de valoraciones, hemos visto lo que ha pasado y lo que sigue pasando desde hace muchas semanas. Mi opinión es la que he dicho muchas veces».

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    ¿La Liga o la Champions League?

     Sobre la posibilidad de perder la concentración por pensar en la vuelta contra el Atlético de Madrid, Flick explicó: «Tengo buenas sensaciones y la concentración de los jugadores en los entrenamientos ha sido fantástica».

    Sobre la prioridad entre Liga y Champions, añadió: «La Liga nos clasifica para la Champions, pero el sueño de todos es ganarla».

    Y añadió: «En todos los partidos se ve que el equipo está más motivado en la Champions, que es la competición que queremos ganar. Debemos hacer nuestro trabajo en la Liga, pero lo más importante es ganar la Champions, ya que es el objetivo de los jugadores y del club».

    Sobre el futuro de Lewandowski, repitió: «Ya he respondido a esta pregunta: no es el momento adecuado para hablar de eso. Tenemos un gran objetivo y todos los jugadores deben centrarse en él y dar lo mejor de sí mismos».

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Lo que ocurrió ante el Atlético de Madrid «no es justo»

    El Barcelona presentó una queja oficial ante la UEFA por el arbitraje del partido contra el Atlético de Madrid, que perdió 2-0.

    Flick afirmó: «No sé el resultado de la protesta, pero es bueno que el club nos apoye, porque lo que ocurrió fue injusto. Se puede fallar una vez, pero no dos a este nivel».

    Y añadió: «El VAR debe ayudar; si ven algo incorrecto, deben avisar al árbitro para que revise la jugada, y eso faltó en ese partido».

    Concluyó: «Podemos mejorar. No fue nuestro mejor partido y cometimos errores que influyeron en el resultado».

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