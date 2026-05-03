Getty/Instagram
Traducido por
«Firmado un contrato a largo plazo»: el portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, confirma con picardía su matrimonio con su novia de la infancia, Alessia Elefante
Un anuncio al estilo de una transferencia
Tras casarse con su novia de la infancia, el portero del Manchester City publicó en Instagram unas fotos de la boda y bromeó: «Contrato a largo plazo firmado». La publicación se hizo viral, y hasta el periodista Fabrizio Romano comentó: «Allá vamos», sellando el “acuerdo”.
- Getty Images Sport
Desde la pedida de mano en París hasta el gran día
Aunque la boda fue esta semana, los preparativos empezaron a finales de 2024. Durante su etapa en París con el PSG, Donnarumma le propuso matrimonio en una habitación decorada con globos y rosas. Fue un momento íntimo que selló una década de romance.
La boda mezcló tradición y modernidad: él lució un traje color tabaco con camisa de cuello redondo, mientras que ella eligió unos pantalones palazzo y un top blancos. El salón se llenó de rosas blancas y rosas, evocando la estética de la pedida.
Una relación que surgió en Castellammare
Esta unión marca un hito para una pareja que lleva junta casi una década. Donnarumma y Elefante se conocieron de niños en Castellammare di Stabia y estudiaron juntos. Su relación comenzó en 2016, cuando Donnarumma empezaba a destacar en el AC Milan.
Elefante, diseñadora de interiores, ha estado a su lado desde entonces: primero en Milán, luego en París con el PSG y ahora en Inglaterra con el Manchester City. Su relación ha resistido todos los traspasos mediáticos.
- AFP
Mirando hacia el futuro con City
Con su vida personal ya estable, Donnarumma puede centrarse de nuevo en sus obligaciones bajo los palos del Manchester City y la selección italiana. El portero está en plena forma en el equipo de Pep Guardiola, aportando la fiabilidad y la capacidad de atajar disparos que le convirtieron en una sensación adolescente en la Serie A.