Fiorentina, Vanoli: «¿Tensión con Kean? Me alegro de que se enfade, quería jugar. El entrenador soy yo»

Al término del partido de la Conference League que la Fiorentina ganó por 2-1 al Rakow, con el que los Viola lograron la clasificación para los cuartos de final de la competición, el entrenador Paolo Vanoli habló con Sky Sport, centrándose especialmente en la sustitución de Kean (ya que el delantero de la selección italiana no se tomó bien el cambio y mandó a freír espárragos a su propio entrenador).





Estas fueron las palabras del técnico: «Estoy contento porque es un jugador importante. Cuando hay enfado y ganas de jugar, significa que tenía ganas de llegar y de ayudar. Además, yo soy el entrenador y también debo entender que para nosotros es un jugador importante y que aún nos quedan nueve finales y una fase de clasificación».