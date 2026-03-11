Fiorentina, Vanoli: «La Fiorentina se merece más, pero ahora somos así. Así está Kean»

Las declaraciones de Paolo Vanoli y Fabiano Parisi en la rueda de prensa previa al partido Fiorentina-Rakow, ida de los octavos de final de la Conference League.
Cremonese«Para nosotros es un partido fundamental y debemos mantenernos concentrados en él. Queremos llegar lo más lejos posible en esta competición. Nos enfrentamos a un equipo que ha hecho muy bien en la fase de grupos, solo ha encajado dos goles en la Conference y nunca ha perdido. Debemos recordar que se trata de una eliminatoria a doble partido, ida y vuelta, y como siempre será importante ser inteligentes y disputar un gran partido. Solo pensaremos en el partido de Cremona después del de mañana».
ROTACIONES«Ganar siempre es importante, pero lo primero es el rendimiento: de ahí surgen los resultados. Contra el Parma podríamos haber hecho más, porque creamos muchas ocasiones sin aprovecharlas. En cualquier caso, una victoria siempre da confianza y nos ayuda a crecer».
LOS JÓVENES«Siempre he dicho que aprecio mucho a los jóvenes y que, cuando tienen la oportunidad, deben jugar. Al mismo tiempo, un entrenador también debe protegerlos. Los chicos de la Primavera que estarán con nosotros mañana deben estar mentalmente preparados para saltar al campo: si es necesario, no tendré ningún problema en hacerlos jugar».
FORMACIÓN«Sin duda jugará Parisi, porque está fresco. En cualquier caso, todos pueden ser titulares. En ataque, Piccoli es un jugador muy importante, al igual que Gudmundsson. Parisi representa bien el espíritu adecuado de quien debe saltar al campo. Cuando tomo una decisión, siempre lo hago pensando en el bien del equipo».
GANAR LA CONFERENCIA«Desde el punto de vista del rendimiento, a veces hemos dado algunos pasos atrás, pero más por falta de brillantez mental que física. Con el Parma, por ejemplo, gestionamos mal las ocasiones delante de la portería. Si no estamos lo suficientemente lúcidos y decididos bajo los palos, es otra historia. Si miramos el partido de ida y el de vuelta contra el Parma, en diciembre disparamos 25 veces. Tenemos que encontrar más equilibrio: sabemos que el resultado obtenido con el Parma fue decepcionante».
RAKOW«Juegan de forma diferente al Jagiellonia, pero con el mismo nivel de agresividad. Son muy buenos buscando al delantero y desarrollando la acción ofensiva. Tendremos que estar atentos en la cobertura preventiva, porque saben aprovechar bien los espacios en campo abierto. Es un equipo al que hay que enfrentarse con mucha atención y tendremos que ser capaces de salir bien de su primera presión».
KEAN«Está siguiendo un protocolo de recuperación día a día, como ya he dicho, y seguiremos evaluándolo diariamente. El objetivo sigue siendo tenerlo disponible para el partido de Cremona».
MERCADO DE ENERO«Los veo bien a todos, aunque es normal que necesiten un periodo de adaptación. Brescianini nos está ofreciendo una alternativa importante, al igual que Fabbian. Esperamos recuperar pronto a Solomon. Mi temor era evitar lesiones a los recién llegados, pero lamentablemente ha habido un contratiempo. Harrison está trabajando bien: ahora está pasando por una fase de «respiro» que luego le ayudará a volver a estar en plena forma. En enero, la condición física puede tener altibajos».
GUDMUNDSSON«Debe recuperar su mejor forma física tras el problema que sufrió en el tobillo. Sigue haciendo cosas importantes, pero aún le falta dar ese último paso para ser realmente decisivo. Sabemos, y él también lo sabe, que puede ser determinante en esta fase final del campeonato».
París«Parisi ha enviado un mensaje muy importante: se ha ganado mi confianza. No se la he concedido sin más. Hoy en día, muchos jóvenes piensan que si no juegan, no se les tiene confianza; él, en cambio, me ha dicho que está dispuesto a saltar al campo en cualquier posición. Le importaba el equipo, no la posición. Ahora necesitamos a todos: este es el ejemplo a seguir, y es el espíritu que quiero ver».
CHRISTENSEN«Hemos realizado un cambio en la lista debido a la lesión de Lezzerini, pero no es seguro que podamos hacer más. Sin duda, Oliver es una opción importante para mañana».
RANIERI Y MANDRAGORA
«Siempre he dicho que son dos jugadores fundamentales. Ranieri, en particular, lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Sin embargo, en este momento todos son importantes: necesitamos la contribución de cada jugador».
París
«El ambiente es bastante tranquilo. Somos conscientes de la situación que estamos atravesando y, en la liga, nuestro destino aún depende de nosotros. Mañana nos enfrentaremos a un equipo que ha disputado las eliminatorias de la Champions y la Europa League, por lo que será un partido complicado. Somos un grupo compacto: en el fútbol hay momentos positivos y negativos, pero lo fundamental es mantener el equilibrio».
¿En qué medida te está ayudando el cambio de posición a convertirte en un jugador más completo? «En
primer lugar, quiero dar las gracias al entrenador por la confianza que está depositando en mí. Independientemente de la posición en el campo, lo que importa es ponerse al servicio del equipo. Tengo las cualidades para jugar también como extremo, porque soy rápido y me gusta enfrentarme al rival en el uno contra uno. Con el Udinese fue la primera vez que ocupé ese puesto y creo que lo hice bien. Lo importante es estar siempre disponible para el equipo y para el entrenador».
Volviendo a la relación con Vanoli
:«La confianza es muy importante para un futbolista. Al mismo tiempo, cuando asumes responsabilidades, debes ser consciente de lo que haces. Estoy contento con la confianza que me están dando; con Pioli, en cambio, solo había jugado unos treinta minutos. Sin embargo, las decisiones siempre las toma el entrenador: yo solo puedo trabajar y estar preparado».
¿Cómo viviste las críticas tras el partido contra el Como por la simulación?
«Creo que se ha hablado demasiado de ese episodio y no quiero volver sobre él. Fuera del campo, cada uno puede opinar lo que quiera, pero yo prefiero centrarme en mí mismo y en el equipo».
En un momento complicado, ¿también estás tratando de aportar tu liderazgo al grupo? «Cada
uno de nosotros debe asumir sus responsabilidades. Me considero un líder silencioso: no hablo mucho, prefiero demostrar mi valía en el campo. En este momento hay que dar algo más. No es una fase fácil, pero debemos seguir trabajando para lograr la salvación».
¿Cómo vives el cambio de objetivos con respecto a la temporada pasada, también en lo que respecta a los aficionados?
«No es fácil modificar un objetivo establecido al comienzo de la temporada. Pero aún quedan diez partidos y no podemos mirar demasiado hacia adelante: solo debemos pensar en el próximo partido, afrontando cada encuentro como una final. Mañana intentaremos pasar la ronda y luego pensaremos en el partido contra el Cremonese, que será un enfrentamiento directo».
¿Qué no funcionó al principio de la temporada con Pioli?
«No sabría decir exactamente qué faltó. En los primeros diez partidos sumamos muy pocos puntos, pero es difícil identificar una razón concreta. A veces una temporada empieza mal y es complicado volver a encarrilarla. Ahora estamos viviendo una fase un poco mejor. En una liga siempre hay altibajos, por lo que es importante mantener el equilibrio: no emocionarse cuando las cosas van bien y no desanimarse cuando van mal. El fútbol ofrece emociones muy fuertes y haremos todo lo posible para salir de esta situación».