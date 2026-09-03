Sábado a las 15:00 en directo y en exclusiva en DAZN, en la tercera jornada de liga, se enfrentan dos equipos que en el campeonato siguen todavía anclados en cero puntos en la clasificación, la Fiorentina de Fabio Grosso y el Torino de Ignazio Abate.

Ambos equipos se han movido mucho en el mercado sin que hasta ahora hayan logrado encontrar resultados sobre el campo. Tres derrotas consecutivas, incluida la de la Coppa Italia contra el Monza para el Torino que se agarra a Simeone, todavía sin goles esta temporada. El argentino contará con el apoyo de Vlasic y Adams.

La reina del mercado, la Fiorentina, pese a las celebraciones por sus 100 años, vive una situación de profunda tensión. Las expectativas eran altas y este inicio con 7 goles encajados y 0 marcados entre Roma y Frosinone preocupa a los aficionados viola. Al Franchi llega el Torino y Grosso intentará cambiar la dinámica y salvar de inmediato su banquillo. Posible titularidad para el recién llegado Goncalves.



