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Torino players celebrating Fiorentina Torino Serie AGetty

Traducido por

Fiorentina-Torino, dónde verlo en TV y streaming: canal, horario, alineaciones

Serie A
Fiorentina vs Torino
Torino
Fiorentina

Aún ancladas en cero puntos en la clasificación, la Fiorentina de Fabio Grosso y el Torino de Ignazio Abate se enfrentan en la tercera jornada de la Serie A.

Sábado a las 15:00 en directo y en exclusiva en DAZN, en la tercera jornada de liga, se enfrentan dos equipos que en el campeonato siguen todavía anclados en cero puntos en la clasificación, la Fiorentina de Fabio Grosso y el Torino de Ignazio Abate.

Ambos equipos se han movido mucho en el mercado sin que hasta ahora hayan logrado encontrar resultados sobre el campo. Tres derrotas consecutivas, incluida la de la Coppa Italia contra el Monza para el Torino que se agarra a Simeone, todavía sin goles esta temporada. El argentino contará con el apoyo de Vlasic y Adams.

La reina del mercado, la Fiorentina, pese a las celebraciones por sus 100 años, vive una situación de profunda tensión. Las expectativas eran altas y este inicio con 7 goles encajados y 0 marcados entre Roma y Frosinone preocupa a los aficionados viola. Al Franchi llega el Torino y Grosso intentará cambiar la dinámica y salvar de inmediato su banquillo. Posible titularidad para el recién llegado Goncalves.


  • Fiorentina-Torino: canal de TV y streaming en directo

    Partido: Fiorentina-Torino

    Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026

    Hora: 15.00

    Canal de TV: DAZN

    Streaming: DAZN

    • Anuncios

  • Posibles alineaciones de Fiorentina-Torino

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Goncalves; Pellegrino. Ent. Grosso

    TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini; Vlasic, Adams; Simeone. Ent. Abate

  • DÓNDE VER FIORENTINA-TORINO EN TV

    El partido de la Serie A entre Fiorentina y Torino será retransmitido en directo por televisión por DAZN a través de la app para smart TV compatibles o utilizando consolas de videojuegos (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivos como Google Chromecast y Amazon Fire Stick TV

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  • Dónde ver Fiorentina-Torino en streaming

    Fiorentina-Torino también estará disponible en directo por streaming en dispositivos como smartphone, tablet, PC y ordenadores de sobremesa gracias a DAZN, descargando la app o conectándose al sitio web oficial de la plataforma.

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