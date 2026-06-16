Fiorentina se reunirá en las próximas horas con el agente de Kean para planificar su futuro. Se valorará la opinión de Grosso y Paratici y la voluntad del jugador

Tras superar los problemas en la tibia que le han afectado en los últimos meses y la decepción por no clasificar al Mundial con Italia, el delantero nacido en 2000 se reunirá estos días con los directivos del club para hablar de su futuro. Según Sky Sport, mañana habrá una reunión para evaluar la situación. Kean, que en Florencia ha jugado 77 partidos y marcado 34 goles, tiene contrato hasta 2029, cobra 4,5 millones netos al año y cuenta con una cláusula de 62 millones hasta el 15 de julio.