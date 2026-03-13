Fiorentina, robo en la casa de Gudmundsson: el islandés pide ayuda y ofrece una recompensa en las redes sociales

A través de varias historias publicadas en Instagram, el futbolista ha explicado que le han robado en su casa y que se han llevado varios objetos de valor. Entre ellos, ha destacado, también hay objetos personales de especial importancia. En el mensaje compartido con sus seguidores, Gudmundsson hizo un llamamiento a cualquiera que pudiera tener información útil: quien tenga conocimiento de detalles sobre los responsables está invitado a ponerse en contacto directamente con él o con las fuerzas del orden. El jugador también ha hecho saber que se ofrecerá una recompensa por cualquier información que pueda conducir a la recuperación de los objetos robados.