CHRISTENSEN 6: seguro en las salidas y hábil con los pies. Un buen regreso al campo para el danés. No pudo hacer nada ante el gol de Brunes.

FORTINI 5: en la primera parte pasa desapercibido. Juega con miedo y pierde a Makuch en el gol de Brunes. Un error defensivo en colaboración con su compañero de equipo nacido en 2005.

(Desde el 68' DODO 6,5: atento, preciso, ayuda en la fase defensiva. Consigue el penalti decisivo).

RANIERI 7: vuelve a ser capitán después de meses. Un gesto simbólico, pero que supone un renacimiento para un jugador que ha pasado por un periodo complicado. Por lo que muestra en el campo, incluso la banda se vuelve superflua. La Fiorentina debería tomar ejemplo de él.

COMUZZO 5: intenta organizar el juego, pero se olvida de que su tarea es defender. Confunde a Brunes con Haaland, pero sería su primo. Se asusta y le deja marcar. No hay fin a la mala racha del joven central.

GOSENS 6: roza un golazo con el talón, pero el balón se estrella en el larguero. Destellos del verdadero Gosens en la desoladora noche europea del Franchi.

(Desde el 58' HARRISON 5,5: agotado por el intenso último mes en casa de la Viola, entra y ya parece cansado. De cara al lunes, sería mejor pensar en alguna alternativa. Y con esto, Parisi...).

FABBIAN 5,5: cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta entender su utilidad para el juego de Vanoli. 15 millones y muchas dudas sobre el exjugador del Bolonia.

MANDRAGORA 6: no se esfuerza demasiado: el lunes hay partido contra el Cremona y también se le necesita. Se limita a hacer las cosas más sencillas sin arriesgar nunca. Suya la asistencia para el gol de Ndour.

(Desde el minuto 82, FAGIOLI SV)

NDOUR 7,5: una trayectoria que reanima a un Franchi desolador. El balón se cuela por la escuadra: mucha calidad para un chico que intenta encender una luz en una Fiorentina apagada.

PARISI 7: el mejor jugador de la Fiorentina con diferencia en los últimos meses. Fábregas nunca ha tenido tanta razón como con el exjugador del Empoli: en este momento sería titular incluso en su Como. Imparable.

PICCOLI 5,5: el partido habitual de Piccoli. Mucha lucha, pero poco más. Nunca consigue mantener el balón cuando es necesario. Es precisamente en estos momentos cuando se nota la ausencia de Moise Kean. No falta la ocasión desperdiciada, como es habitual en él. Sustituido en el final, el Franchi ruge.

(Desde el 82' BRASCHI SV)

FAZZINI 5: incluso un reloj roto da la hora correcta dos veces al día. En el caso de Fazzini, dos veces son incluso demasiadas. El que tenga oídos para oír, que oiga.

(Desde el 58' GUDMUNDSSON 6,5: el penalti le salva de un suspenso seguro. Que sea un punto de partida, porque si no, en Cremona habrá serios problemas).

VANOLI 6: «Ahora somos esto», dijo Vanoli en la rueda de prensa de ayer. Y con un partido tan importante como el del lunes en el Zini, esta remontada es más que bienvenida.