Lleva los goles en la sangre y esta temporada ya ha marcado 15 con el Primavera 1. Sus actuaciones, al menos con Pioli, le han llevado a ser convocado con el primer equipo tanto en la doble eliminatoria previa de la Conference League contra el Polissya como en la primera jornada de liga contra el Cagliari. Tres suplencias que hicieron soñar a Riccardo con coronar su sueño. Este se hizo realidad el 12 de marzo de 2026, cuando Vanoli lo alineó por primera vez en el partido de ida de los octavos de final de la Conference League contra el Rakow, sustituyendo a Piccoli en el minuto 82 con un marcador parcial de 1-1: luego, la Fiorentina ganó 2-1 gracias al penalti de Gudmundsson en el minuto 93. La primera vez nunca se olvida y el joven talento viola rompió a llorar de emoción al final del partido.