Fiorentina: quién es Riccardo Braschi, el delantero «al estilo Cavani» que lidera al equipo juvenil y debuta en la Serie A

Lleva el gol en la sangre y esta temporada, con el Primavera 1, ya ha marcado 17 goles. Sus actuaciones le valieron la convocatoria con el primer equipo en la doble eliminatoria de la Conference League ante el Polissya y en la primera jornada de Liga contra el Cagliari. Tres convocatorias que hicieron soñar a Riccardo con hacer realidad su sueño. Se cumplió el 12 de marzo de 2026, cuando Vanoli le dio la oportunidad de debutar en el partido de ida de los octavos de final de la Conference League contra el Rakow, sustituyendo a Piccoli en el minuto 82 con el marcador 1-1; luego, la Fiorentina ganó 2-1 gracias al penalti de Gudmundsson en el minuto 93. Su debut inolvidable lo emocionóhasta las lágrimas al final del partido.