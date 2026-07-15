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Gianluca Minchiotti

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Fiorentina presenta a Atta: «Mi posición favorita y mis ídolos son Cristiano Ronaldo y Pogba»

Fiorentina
A. Atta

El francés, nacido en 2003 y nuevo fichaje de los «viola», se presenta en rueda de prensa.

Arthur Atta, nuevo fichaje de la Fiorentina, se presenta en rueda de prensa: «He elegido Florencia porque, cuando hablé con el director Paratici y con el entrenador, me dijeron que querían hacer crecer a la Fiorentina. Pensé que era el lugar adecuado para mí. Además, aquí hay una afición apasionada y eso también me convenció».


El francés, nacido en 2003, añade: «Había otros equipos, pero elegí Florencia. Me atrajo su estilo de juego: siempre busca el ataque y los espacios. Quiero aprender y estoy listo para empezar. La temporada pasada fue buena, pero aquí puedo hacerlo mejor: marcar goles y dar asistencias. Estoy convencido de que tendré más espacios para aportar al equipo. Espero marcar más goles y trabajaré para lograrlo. Aún no tenemos un objetivo concreto; primero debemos conocernos y trabajar juntos siguiendo las indicaciones del entrenador».


  • «Desde niño he jugado de centrocampista izquierdo en un 4-3-3, pero en el fútbol profesional las cosas cambian. Hago lo que pide el entrenador y el sistema que queremos usar me ayudará».


    Gianluca Nani, su director deportivo en el Udinese, lo había definido como una «mezcla entre Bellingham y Zidane». Atta aclara: «Ya le he dicho en privado que no me veo así... Mis ídolos son Cristiano Ronaldo y Pogba».



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