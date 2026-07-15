Fiorentina presenta a Atta: «Mi posición favorita y mis ídolos son Cristiano Ronaldo y Pogba»

Arthur Atta, nuevo fichaje de la Fiorentina, se presenta en rueda de prensa: «He elegido Florencia porque, cuando hablé con el director Paratici y con el entrenador, me dijeron que querían hacer crecer a la Fiorentina. Pensé que era el lugar adecuado para mí. Además, aquí hay una afición apasionada y eso también me convenció».





El francés, nacido en 2003, añade: «Había otros equipos, pero elegí Florencia. Me atrajo su estilo de juego: siempre busca el ataque y los espacios. Quiero aprender y estoy listo para empezar. La temporada pasada fue buena, pero aquí puedo hacerlo mejor: marcar goles y dar asistencias. Estoy convencido de que tendré más espacios para aportar al equipo. Espero marcar más goles y trabajaré para lograrlo. Aún no tenemos un objetivo concreto; primero debemos conocernos y trabajar juntos siguiendo las indicaciones del entrenador».



