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Fiorentina, preocupación por Dodô: se lesiona tras un sprint en el entrenamiento abierto a la afición; su estado

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El brasileño es uno de los jugadores más en forma de la Fiorentina, pero está lidiando con un problema físico

En el marco del entrenamiento abierto a la afición organizado por la Fiorentina para el sábado, se produjo una lesión que podría resultar grave para el equipo: tras un sprint en un ejercicio que le iba a llevar a centrar, el lateral brasileño Dodô se detuvo y se desplomó en el suelo fuera del campo, tras lo cual recibió los primeros cuidados del equipo médico.

  • LAS CONDICIONES

    Tras recibir asistencia inmediata del equipo médico, el jugador salió del campo visiblemente enfadado tras la lesión, que, según las primeras evaluaciones, parece afectar a la zona del flexor derecho. Ahora, las pruebas pertinentes determinarán la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación.

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  • LA TEMPORADA DE DODO

    Dodò suma 29 partidos y un gol en la liga, además de otro en la Conference League, en el partido de vuelta de los playoffs de agosto contra el Polissya. Por su parte, ha dado tres asistencias decisivas. Al final de la temporada llegará el momento de hablar de la renovación de su contrato, que vence en 2027 y que vuelve a estar sobre la mesa tras el estancamiento anterior a la llegada de Paratici a la dirección deportiva.

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