Fiorentina, Paratici: «Grosso no confiaba en la plantilla, no merecía la pena continuar. La decisión sobre Vanoli y un proyecto de 4 años»

La nueva Fiorentina de Paolo Vanoli está lista para su debut sobre el campo contra el Venezia en un partido ya decisivo para el devenir del campeonato. Ambos equipos llegan con 3 derrotas en 3 partidos, pero en la Fiorentina también está la novedad y la curiosidad por ver en acción al nuevo entrenador, que ha relevado, o mejor dicho ha regresado a Florencia, tras la destitución de Fabio Grosso.

Quien se encargó de aclarar los motivos de la decisión fue en Dazn el director deportivo Fabio Paratici, que confirmó la ruptura con el ya exentrenador, debida principalmente a una falta de confianza en el proyecto.



