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Paolo Vanoli Fiorentina 2025-2026Getty Images

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Fiorentina: oficial la llegada de Vanoli como nuevo entrenador en sustitución de Grosso. Este es el sueldo y la duración del contrato

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Paolo Vanoli es el nuevo entrenador de la Fiorentina. Todo confirmado, sustituye al destituido Fabio Grosso. Este es el comunicado: "La ACF Fiorentina comunica que la dirección técnica del primer equipo ha sido confiada al míster Paolo Vanoli. Al míster le va un gran agradecimiento por haber aceptado de inmediato y con entusiasmo volver a ponerse al frente del primer equipo. Vanoli dirigirá esta misma tarde su primer entrenamiento".


  • Salario y duración del contrato

    Según Corriere dello Sport Vanoli ha firmado un contrato de 2 años y un salario de 1,2 millones por temporada, con una opción que, si se cumplen determinadas condiciones, le permitirá ampliar el acuerdo con la Fiorentina un año más (2029).

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  • CÓMO JUEGA VANOLI

    La pasada temporada, desde su llegada como sustituto de Pioli en noviembre de 2025, Vanoli había empezado con el 3-5-2, para luego pasar al 4-3-3 utilizado también por Grosso en estas primeras fases de la temporada. La pasada temporada, sin embargo, Vanoli se había encontrado prácticamente sin extremos específicos disponibles para el 4-3-3 y lo había dicho públicamente poco después de su llegada a Florencia: «Este grupo no dispone de verdaderos extremos y eso complica la situación: en el fútbol moderno su papel es fundamental».


    Ahora, en cambio, extremos sí que hay, y además con parejas ya definidas: Mastantuono y Gnonto por la derecha, Pedro Gonçalves y Njie por la izquierda.


    Del sistema a los jugadores. El primero que debería beneficiarse del regreso de Vanoli es Nicolò Fagioli.


    El excentrocampista de la Juventus había sido uno de los más potenciados como mediocentro en el 4-3-3 y era uno de los mejores de la Fiorentina en términos de rendimiento. En cambio, con Grosso no saltó la chispa y se tomaron otras decisiones.


    En la reciente entrevista concedida al CorSport, Vanoli tuvo palabras de elogio para Fagioli: «Es un jugador talentoso. Descubrí a un chico inteligente desde el punto de vista futbolístico y dotado de una gran personalidad técnica. Todos pensaban que no podía jugar de mediocentro, pero cuando uno es inteligente y se pone a disposición puede desempeñar cualquier papel. Conmigo lo hizo realmente bien. En aquel momento también sintió la confianza y, a veces, la confianza te permite dar algo más».


    Es lícito, por tanto, pensar que Fagioli es ampliamente favorito sobre Oulai para el papel de mediocentro, para aportar equilibrio y calidad. Y con él también podría relanzarse Ndour, que con Vanoli había mostrado una buena progresión y ahora, en cambio, está teniendo dificultades.

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