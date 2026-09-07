Paolo Vanoli es el nuevo entrenador de la Fiorentina. Todo confirmado, sustituye al destituido Fabio Grosso. Este es el comunicado: "La ACF Fiorentina comunica que la dirección técnica del primer equipo ha sido confiada al míster Paolo Vanoli. Al míster le va un gran agradecimiento por haber aceptado de inmediato y con entusiasmo volver a ponerse al frente del primer equipo. Vanoli dirigirá esta misma tarde su primer entrenamiento".
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Fiorentina: oficial la llegada de Vanoli como nuevo entrenador en sustitución de Grosso. Este es el sueldo y la duración del contrato
Salario y duración del contrato
Según Corriere dello Sport Vanoli ha firmado un contrato de 2 años y un salario de 1,2 millones por temporada, con una opción que, si se cumplen determinadas condiciones, le permitirá ampliar el acuerdo con la Fiorentina un año más (2029).
CÓMO JUEGA VANOLI
La pasada temporada, desde su llegada como sustituto de Pioli en noviembre de 2025, Vanoli había empezado con el 3-5-2, para luego pasar al 4-3-3 utilizado también por Grosso en estas primeras fases de la temporada. La pasada temporada, sin embargo, Vanoli se había encontrado prácticamente sin extremos específicos disponibles para el 4-3-3 y lo había dicho públicamente poco después de su llegada a Florencia: «Este grupo no dispone de verdaderos extremos y eso complica la situación: en el fútbol moderno su papel es fundamental».
Ahora, en cambio, extremos sí que hay, y además con parejas ya definidas: Mastantuono y Gnonto por la derecha, Pedro Gonçalves y Njie por la izquierda.
Del sistema a los jugadores. El primero que debería beneficiarse del regreso de Vanoli es Nicolò Fagioli.
El excentrocampista de la Juventus había sido uno de los más potenciados como mediocentro en el 4-3-3 y era uno de los mejores de la Fiorentina en términos de rendimiento. En cambio, con Grosso no saltó la chispa y se tomaron otras decisiones.
En la reciente entrevista concedida al CorSport, Vanoli tuvo palabras de elogio para Fagioli: «Es un jugador talentoso. Descubrí a un chico inteligente desde el punto de vista futbolístico y dotado de una gran personalidad técnica. Todos pensaban que no podía jugar de mediocentro, pero cuando uno es inteligente y se pone a disposición puede desempeñar cualquier papel. Conmigo lo hizo realmente bien. En aquel momento también sintió la confianza y, a veces, la confianza te permite dar algo más».
Es lícito, por tanto, pensar que Fagioli es ampliamente favorito sobre Oulai para el papel de mediocentro, para aportar equilibrio y calidad. Y con él también podría relanzarse Ndour, que con Vanoli había mostrado una buena progresión y ahora, en cambio, está teniendo dificultades.
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