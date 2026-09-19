Fiorentina-Napoli: ¿DAZN, Sky o en abierto? Dónde verlo en TV y streaming

Tras el primer triunfo en liga contra el Venezia, la Fiorentina vuelve a ponerse en marcha y lo hace de la mano de su nuevo entrenador, Paolo Vanoli, que ha devuelto la ilusión al entorno viola. Después de superar con facilidad la prueba del Pisa en la Coppa Italia, ahora llega el primer gran examen, cuando el Napoli de Max Allegri visite el Franchi.

El Napoli volvió a la victoria tras tres derrotas seguidas, al imponerse por la mínima al Bologna por 1-0: el objetivo para Hojlund y sus compañeros es remontar posiciones en la clasificación antes del parón de selecciones.

Para Vanoli, la duda está sin duda en el puesto de delantero centro, con Beto apretando, pero al mismo tiempo con un Pellegrino que marcó tanto el viernes pasado contra el Venezia como en la Coppa ante el Pisa. Enfrente, Allegri tendrá que prescindir de varios jugadores, entre ellos Spinazzola, Anguissa y Santos. En ataque hay un duelo muy igualado entre Vergara y Lang en la izquierda.



