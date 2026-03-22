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Gabriele Stragapede

Traducido por

Fiorentina-Inter: el toque con el brazo de Pongracic divide a los analistas de vídeo: no es sancionable según Marelli, pero sí es penalti para Cesari y Bergonzi

Todas las decisiones arbitrales del partido.

El Fiorentina-Inter cierra la trigésima jornada de la Serie A.

A continuación, todas las jugadas arbitrales analizadas del partido.



MARELLI: «EL CONTACTO CON EL BRAZO DE PONGRACIC NO ES SANCIONABLE»


CESARI Y BERGONZI: «ERA PENALTI A FAVOR DEL INTER»


  • EL EQUIPO ARBITRAL

    Árbitro: Colombo

    Asistentes: Bahri - Dei Giudici

    Cuarto árbitro: Tremolada

    VAR: Maresca

    AVAR: Massa

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  • LAS JUGADAS A REPASAR

    76' - La Fiorentina reclama un penalti por una mano de Esposito tras un cabezazo de Gosens a la salida de un córner. Sin embargo, el brazo estaba pegado al cuerpo y Colombo deja seguir el juego.

    39' - ¡GOL ANULADO A LA FIORENTINA! Tras un disparo de Fagioli, desviado por Carlos Augusto (que no toca el balón), llega Kean y marca ante Sommer a bocajarro. Sin embargo, el delantero azzurro partía en fuera de juego.

    18' - Gran pase en profundidad de Fagioli que encuentra a Kean en el área. El delantero azul cae en plena área tras un contacto con Carlos Augusto que el árbitro Colombo considera regular.

    10' - Fuertes protestas de los nerazzurri por un posible toque de mano. Centro desde la derecha de Dumfries al que no llegan ni Pio Esposito ni Ranieri: el balón pasa y es tocado por Pongracic, pero Colombo deja continuar la jugada.

    7' - ¡GOL ANULADO AL INTER! Se anula el segundo gol del Inter, marcado por Nicolò Barella. El capitán de la noche en el Franchi recibe en el área un pase preciso de Dumfries y remata a puerta, llegando a la red tras un desvío decisivo de Brescianini, pero había salido en posición de fuera de juego.

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