Fiorentina-Inter, el análisis del partido: goles anulados a Barella y Kean, protestas de la Fiorentina por un penalti

El Fiorentina-Inter cierra la trigésima jornada de la Serie A.
A continuación, todas las jugadas arbitrales destacadas del partido.
El Fiorentina-Inter cierra la trigésima jornada de la Serie A.
A continuación, todas las jugadas arbitrales destacadas del partido.
Árbitro: Colombo
Asistentes: Bahri - Dei Giudici
Cuarto árbitro: Tremolada
VAR: Maresca
AVAR: Massa
39' - ¡GOL ANULADO A LA FIORENTINA! Tras un disparo de Fagioli, desviado por Carlos Augusto (que no toca el balón), llega Kean y marca al batir a Sommer a bocajarro. Sin embargo, el delantero azul partía desde una posición inicial de fuera de juego.
18' - Gran pase en profundidad de Fagioli que encuentra a Kean en el área. El delantero azul cae en plena área tras un contacto con Carlos Augusto que el árbitro Colombo considera regular.
7' - ¡GOL ANULADO AL INTER! Se anula el segundo gol del Inter, marcado por Nicolò Barella. El capitán de la noche en el Franchi recibe en el área un pase preciso de Dumfries y remata a puerta, llegando a la red tras un desvío decisivo de Brescianini, pero había salido en posición de fuera de juego.