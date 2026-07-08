Fiorentina incorpora a Dragusin: todos los detalles del fichaje gestionado por Paratici, cifras y condiciones

Dragusin ficha por la Fiorentina, el comunicado





«El ACF Fiorentina comunica que ha adquirido, en calidad de cesión temporal con opción de compra y obligación en determinadas condiciones, los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Radu Matei Dragusin, procedente del Tottenham Hotspur. Dragusin, nacido en Bucarest (Rumanía) el 3 de febrero de 2002, ha vestido en Italia, entre otros, las camisetas de laJuventus, la Sampdoria y el Génova. Ha disputado casi 100 partidos en la Serie A, la Copa de Italia, la Premier League, la Liga de Campeones, la Liga Europa y la FA Cup, y ha ganado una Copa de Italia y una Supercopa con la Juventus, además de una Liga Europa con el Tottenham. También ha jugado 30 veces con la selección absoluta de Rumanía y participó en la Eurocopa 2024.





Como se indicó, Dragusin vuelve a Italia con una cláusula de compra obligatoria bajo ciertas condiciones; a continuación, los detalles del acuerdo. La cesión cuesta 1,5 millones de euros y se convertirá enobligación de compra por 17,5 millones cuando el defensa alcance su 22.ª aparición con la Fiorentina. Además, el Tottenham recibirá el 10 % de una futura reventa del jugador.