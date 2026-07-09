Fiorentina, Grosso: «¿Atta? Enhorabuena a Paratici; le escribí: “¿Estamos seguros?”. Sueño con un título y así jugaremos»

«¿Atta? Felicito al director; hace unos días le escribí: “¿Estamos seguros…?” (ríe, nota del editor). Es un jugador muy bueno con gran potencial; lo veo como extremo izquierdo».





Aquí la pasión es enorme; Florencia es famosa en todo el mundo y yo quiero empezar a construir algo grande. Paratici trabaja duro para darme buenos jugadores; luego dependerá de mí convertirlos en un gran equipo. Seré meritocrático y coherente, siempre autoexigiéndome. Sabemos en qué entorno trabajamos: fabuloso y exigente, y así debe ser».





«¿Viery y Dragusin? Me he informado y confío en el director. Viery es un chico joven con mucho potencial; quiero conocerlo para entender de qué es capaz. A Dragusin lo conocemos mejor; viene de un club de primera y es un fichaje importante».





«¿Kean? Lo conozco desde las categorías inferiores de la Juve. Lo subimos al equipo juvenil antes de lo previsto; es un jugador que ha subido rápido porque tiene cualidades físicas y técnicas. Siempre ha buscado ser un jugador de talla mundial. Quiero hablar con él: para mí es un jugador importante de este equipo».





«¿Gudmundsson? Ha demostrado calidad; quiero hablar con él y entender cómo se siente. Quiero en el equipo a gente que quiera trabajar duro. No es un extremo, pero tampoco un delantero. ¿Centrocampista? No me lo imagino en ese puesto, sobre todo tras el fichaje de Atta. Pero, al entrenarlo, quizá intente entender cuáles son sus puntos fuertes y disimular sus defectos».