La Fiorentina presenta a su nuevo entrenador, Fabio Grosso. Estas han sido las palabras del exjugador del Sassuolo en la rueda de prensa.
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Fiorentina, Grosso: «¿Atta? Enhorabuena a Paratici; le escribí: “¿Estamos seguros?”. Sueño con un título y así jugaremos»
«La Fiorentina es un club histórico y entrenarla es un orgullo. Han pasado 20 años desde aquel penalti en el Mundial, pero sigue siendo noticia, más allá de los resultados. El nivel que alcanzamos quedó grabado en la historia. Estoy encantado con esta oportunidad, soy consciente de las responsabilidades y espero construir algo bonito».
«En Florencia hace 25 años que no se gana un trofeo: es el sueño de todos. Quiero hacer algo bonito y convertir a la Fiorentina en protagonista de nuestra liga. Me gusta imaginar adónde quiero llegar, porque eso allana el camino hacia los objetivos. Se necesitan hechos, más que palabras».
«¿Cómo jugaremos? Hoy es clave tener las ideas claras; de lo contrario, uno sufre turbulencias porque siempre estamos bajo presión. Siempre me ha gustado sacar un equipo con cualidades morales y valentía ofensiva. Tengo clara la forma de construir la Fiorentina: apostar por el 4-3-3, aunque hay características o situaciones que pueden llevar a cambios».
«¿Atta? Felicito al director; hace unos días le escribí: “¿Estamos seguros…?” (ríe, nota del editor). Es un jugador muy bueno con gran potencial; lo veo como extremo izquierdo».
Aquí la pasión es enorme; Florencia es famosa en todo el mundo y yo quiero empezar a construir algo grande. Paratici trabaja duro para darme buenos jugadores; luego dependerá de mí convertirlos en un gran equipo. Seré meritocrático y coherente, siempre autoexigiéndome. Sabemos en qué entorno trabajamos: fabuloso y exigente, y así debe ser».
«¿Viery y Dragusin? Me he informado y confío en el director. Viery es un chico joven con mucho potencial; quiero conocerlo para entender de qué es capaz. A Dragusin lo conocemos mejor; viene de un club de primera y es un fichaje importante».
«¿Kean? Lo conozco desde las categorías inferiores de la Juve. Lo subimos al equipo juvenil antes de lo previsto; es un jugador que ha subido rápido porque tiene cualidades físicas y técnicas. Siempre ha buscado ser un jugador de talla mundial. Quiero hablar con él: para mí es un jugador importante de este equipo».
«¿Gudmundsson? Ha demostrado calidad; quiero hablar con él y entender cómo se siente. Quiero en el equipo a gente que quiera trabajar duro. No es un extremo, pero tampoco un delantero. ¿Centrocampista? No me lo imagino en ese puesto, sobre todo tras el fichaje de Atta. Pero, al entrenarlo, quizá intente entender cuáles son sus puntos fuertes y disimular sus defectos».
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