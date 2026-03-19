A pocos minutos del inicio del partido de la Conference League contra el Rakow, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la competición, el director general de la Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha hablado con Sky Sport. Estas han sido sus declaraciones:
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Fiorentina, Ferrari: «Hemos avanzado, pero es fácil volver a caer. Barone sigue con nosotros»
LA COMPETICIÓN
«Esta es una competición en la que intentamos llegar lo más lejos posible. Nos da la oportunidad de desconectar un poco de las preocupaciones de la liga, que esta temporada son muchas. Es una gran ocasión que queremos afrontar de la mejor manera posible. Cada equipo sale al campo para darlo todo y esta noche no será diferente. Sabemos lo difícil que es seguir adelante en Europa, así que nada está decidido de antemano».
EL RECUERDO DE BARONE
«Joe Barone ha dejado una huella imborrable en todos nosotros; ha aportado una tenacidad y una fuerza inolvidables al Viola Park. Nunca nos abandonará».
CAMPEONATO Y COPA
«Hemos pasado por dos etapas diferentes: una hasta enero y otra con el año nuevo. Y hemos avanzado, sobre todo en la gestión y la preparación de los partidos. Pero hemos visto lo fácil que es caer, así que debemos mantenernos concentrados en cada partido».