Nicolò Fagioli es la Fiorentina. Ya no hay ninguna duda: el centrocampista, exjugador de la Juventus, se ha echado al hombro a un equipo al borde del descenso, impulsándolo tanto en la liga como en Europa. Todo el mundo observa y felicita a Fagioli. Todo el mundo, excepto Rino Gattuso. El seleccionador de la Nacional italiana, de hecho, ha decidido no convocarlo para la repesca del Mundial. Una decisión que ha dado mucho que hablar, y no poco.
Traducido por
Fiorentina: Fagioli está en racha. Pero Gattuso no lo tiene en cuenta: su exclusión de la selección es difícil de explicar
ALLEGRI LO ADMIRA, SPALLETTI SE ATREVE
«Nicolò Fagioli es el mejor centrocampista italiano», afirmó Massimiliano Allegri en su etapa en la Juventus. El propio Luciano Spalletti, en la decepcionante experiencia de la Eurocopa con Italia, sorprendió a todos con la convocatoria del joven centrocampista. Que Fagioli sea considerado el futuro de la selección nacional está claro: el único que no contempla este escenario es Gattuso. De hecho, quienes lo conocen bien afirman que Fagioli nunca ha sido tenido en cuenta. Ni por un segundo se le habría pasado por la cabeza al seleccionador llamar al exjugador de la Juventus.
FAGIOLI NO, VERRATTI SÍ
Que quede claro: es comprensible tomar decisiones diferentes. El fútbol italiano se encuentra en una situación preocupante y Nicolò Fagioli no va a ser el salvador de la patria. Pero resulta inexplicable la idea, que se le pasó por la cabeza al seleccionador, de volver a convocar a Mattia Verratti —ahora en Catar, sin jugar desde hace más de 40 días—, idea que luego quedó en nada debido a una lesión del exjugador del PSG. Un papel exactamente igual al de Fagioli, lo que hace aún más «ruidosa» la exclusión del centrocampista de Vanoli. Verratti sí, Fagioli no. ¿Por qué?
ALUBIAS COMO ZANIOLO
¿Es posible que no se haya tenido en cuenta a Fagioli por lo ocurrido en años anteriores con las apuestas? Es probable. Las propias palabras de Rino Gattuso apuntan a esta posibilidad: «Fagioli se merecía estar aquí. He tomado esta decisión para apostar por el grupo, por aquellos que siempre han estado ahí. Nos merecemos una alegría. Tenía ganas de afrontar estos dos partidos con mis certezas. Soy consciente de que hay jugadores que lo están haciendo muy bien». Todo el mundo sabe lo importante que es para Gattuso el equilibrio en el vestuario y, al igual que en el caso de Zaniolo, otro nombre excluido por el seleccionador de la lista de convocados, los problemas con la justicia deportiva han pesado.
FUTURO VIOLA
«¿La selección? Todos aspiran a formar parte de ella. Lamento no haber sido convocado, pero eso solo significa que tengo que trabajar más». Estas fueron las palabras de Fagioli al respecto, tras el excelente empate contra el Inter. Otra actuación dominante del exjugador de la Juventus. Desde el Viola Park lo describen como maduro, serio, un jugador renacido. El mérito es, ante todo, de Paolo Vanoli, que ha triunfado donde Pioli fracasó, alineándolo en el puesto de mediapunta. Pero también la figura de Fabio Paratici ha influido en el crecimiento del jugador. El director deportivo de la Viola lo conoce a la perfección: lo vio crecer en la Juventus y, desde su llegada a Florencia, nunca han faltado conversaciones constructivas que han llevado a ver al Fagioli que hoy lleva a cuestas a toda la Fiorentina. Y quién sabe, quizá en breve Gattuso cambie de opinión.