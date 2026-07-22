El futuro de Moise Kean sigue generando debate en la Fiorentina. Tras los rumores de interés del Como por el delantero de la selección italiana, el técnico viola, Fabio Grosso, se ha pronunciado de nuevo sobre laposible salida del jugador. Tras la victoria 1-0 en el amistoso contra el Gubbio (gol de Gudmundsson), el técnico abruzzese reconoció ante la prensa que no descarta la salida del jugador.
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Fiorentina: Fabio Grosso no descarta la marcha de Moise Kean: «Me encantaría que se quedara, pero si surgiera una oportunidad buena para todos, le desearíamos mucha suerte»
¿PALABRAS DE DESPEDIDA?
«Lo veo tranquilo. Me alegra volver a verlo tras varios años. Lo conocí de chaval y ahora lo veo como un hombre y futbolista consolidado. Conozco bien sus cualidades: es muy importante para nuestro equipo. Hay rumores de mercado, pero estamos aquí solo para trabajar y mejorar. Estoy contento de tenerlo y, si surgiera algo bueno para él y para todos, le desearía mucha suerte», declaró Fabio Grosso desde Viola Park.
CÓMO SE INFORMA COMO
La Fiorentina podría dejar salir a Moise Kean. Llegó en 2024, ha jugado 77 partidos y marcado 34 goles. Su contrato vence en 2029 y ya expiró la cláusula de 52 millones. El Como ha contactado con la Fiorentina y con el entorno del delantero para negociar. Con una oferta cercana a los 40 millones de euros, el club podría autorizar su salida.
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