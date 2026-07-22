Fiorentina: Fabio Grosso no descarta la marcha de Moise Kean: «Me encantaría que se quedara, pero si surgiera una oportunidad buena para todos, le desearíamos mucha suerte»

El futuro de Moise Kean sigue generando debate en la Fiorentina. Tras los rumores de interés del Como por el delantero de la selección italiana, el técnico viola, Fabio Grosso, se ha pronunciado de nuevo sobre laposible salida del jugador. Tras la victoria 1-0 en el amistoso contra el Gubbio (gol de Gudmundsson), el técnico abruzzese reconoció ante la prensa que no descarta la salida del jugador.