Fiorentina: Dodò estalla en las redes sociales: «¿Fuera de forma? Falso, no os creáis todo»

Sigue sin amainar el caso del extremo brasileño Dodò en la Fiorentina. Todavía con cero minutos tras un verano en el que fue considerado al 100% en venta, su situación parecía destinada a reconducirse con la salida de Grosso y el regreso al banquillo de Paolo Vanoli.

Pero también ante el Venezia el lateral derecho se quedó los 90 minutos en el banquillo, alimentando los rumores que lo sitúan falto de forma y fuera del proyecto por cuestiones físicas y contractuales. Rumores que, sin embargo, hoy Dodò ha querido desmentir.