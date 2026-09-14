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Emanuele Tramacere

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Fiorentina: Dodò estalla en las redes sociales: «¿Fuera de forma? Falso, no os creáis todo»

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El extremo brasileño se rebeló en las redes sociales y reiteró que está listo para jugar.

Sigue sin amainar el caso del extremo brasileño Dodò en la Fiorentina. Todavía con cero minutos tras un verano en el que fue considerado al 100% en venta, su situación parecía destinada a reconducirse con la salida de Grosso y el regreso al banquillo de Paolo Vanoli.

Pero también ante el Venezia el lateral derecho se quedó los 90 minutos en el banquillo, alimentando los rumores que lo sitúan falto de forma y fuera del proyecto por cuestiones físicas y contractuales. Rumores que, sin embargo, hoy Dodò ha querido desmentir.

  • «No os creáis todo. Estoy perfectamente»

    Dodò, a través de sus perfiles en redes sociales, se pronunció primero bloqueando y silenciando a todos los periodistas y a sus medios, y después añadió un simple, pero importante: "Estoy bien, muy bien. No creáis todo lo que escucháis"

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  • ¿NUEVA OPORTUNIDAD?

    El regreso de Vanoli podía abrir una puerta a su reintegración en la plantilla e incluso había quien se atrevía a hablar de un regreso a la titularidad ya contra el Venezia. Y, en cambio, también a causa de una situación contractual que vence el 30 de junio de 2027 (es decir, al final de la temporada), las posibilidades de una reintegración se están alejando. Dodò no quiere renovar, está decepcionado por la falta de propuesta presentada al final de la pasada temporada y quiere irse gratis.

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