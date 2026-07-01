Fiorentina, declaraciones oficiales de Viery: «He estudiado a Sergio Ramos, me gustan Maldini y Van Dijk»

Según la web oficial de la Fiorentina, el club ha fichado al defensa Viery, procedente del Grêmio, por 15 millones de euros.





Eres el primer fichaje de la temporada, ¿qué sientes al vestir esta camiseta?

«Es muy emocionante ser el primer fichaje. He trabajado mucho en Porto Alegre y dado todo por el Grêmio; ahora vivo este momento especial y me siento honrado de vestir la camiseta de la Fiorentina».





¿Es la primera vez que te vas de casa? ¿Qué es lo que más echarás de menos de Brasil y de tu etapa en el Grêmio?

«En realidad, empecé a jugar lejos de casa muy pronto. A los 10 años me mudé solo al sur de Brasil. Sin embargo, esta es la primera vez que vengo a Europa. ¿Qué es lo que más echaré de menos? Sin duda, a mis amigos y la comida brasileña».







