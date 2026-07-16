Según gianlucadimarzio.com, Zeyyat Kafkas, vicepresidente del Trabzonspor, ha confirmado hoy: «Vamos a traspasar aOulai. Hemos acordado con el club y esperamos la aprobación del jugador». La Fiorentina, que ha intensificado los contactos, aún no ha cerrado el trato. El Trabzonspor pide cerca de 30 millones, mientras que el club italiano ofrece 20.





Para entender la postura del club turco, que obtendría una importante plusvalía tras pagar solo 5,5 millones al Bastia por Oulai, Zeyyat Kafkas añadió: «Si alguien te ofrece 6 millones por un coche que vale 2, es normal que lo consideres. Nosotros, al recibir ofertas importantes, empezamos a valorar la venta en beneficio del Trabzonspor».