Fiorentina, De Gea: «Estábamos muertos, Vanoli nos ha devuelto a la vida. ¿El futuro? Aquí estoy bien»

La llegada de Paolo Vanoli ha revitalizado a la Fiorentina, David de Gea no tiene dudas: «Estábamos muertos, él nos ha devuelto a la vida».





El portero español concedió una larga entrevista a La Gazzetta dello Sport, en la que abordó diversos temas.





El momento actual de laViola ha sido el tema principal; tras un comienzo dramático, el equipo toscano se encuentra en plena lucha por la permanencia, pero ha iniciado una lenta recuperación mientras avanza su andadura en la Conference League.





Presente, pero no solo eso, porque el guardameta también ha dado una pequeña actualización sobre su futuro, en el centro de los rumores del mercado.