Lucas Beltrán regresa a River Plate procedente de la Fiorentina. El club argentino lo ha anunciado oficialmente como fichaje para la próxima temporada. Llega a préstamo por 500 000 euros, con obligación de compra por 7 millones. Firmó hasta 2028 y cobrará cerca de 2 millones por temporada.
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Fiorentina confirma el fichaje de Lucas Beltrán por River Plate: todas las cifras y condiciones del traspaso
EL COMUNICADO DEL RIVER
Comunicado oficial de Millonarios: «Lucas Beltrán es nuevo jugador de River Plate. El jueves 2 de julio firmó su cesión hasta 2027, con obligación de compra. Se unirá a los entrenamientos del primer equipo en Alicante bajo la dirección de Eduardo Coudet». Tras varias semanas de dudas sobre su regreso a Argentina, finalmente se dio el visto bueno.
LAS CIFRAS DE BELTRÁN
Beltrán se formó en Instituto de Córdoba y luego fichó por River Plate, donde jugó 78 partidos y marcó 22 goles. En 2023 la Fiorentina lo compró por unos 20 millones de euros; en 98 encuentros ha anotado 16 tantos. La temporada pasada, cedido al Valencia, disputó 30 partidos y marcó 3 goles.