Fiorentina confirma el fichaje de Lucas Beltrán por River Plate: todas las cifras y condiciones del traspaso

Comunicado oficial de Millonarios: «Lucas Beltrán es nuevo jugador de River Plate. El jueves 2 de julio firmó su cesión hasta 2027, con obligación de compra. Se unirá a los entrenamientos del primer equipo en Alicante bajo la dirección de Eduardo Coudet». Tras varias semanas de dudas sobre su regreso a Argentina, finalmente se dio el visto bueno.