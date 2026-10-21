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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Fiorentina, comunicado a la Liga de la Serie A sobre el VAR: «Episodios graves que ponen en riesgo la credibilidad de todo el sistema»

Fiorentina
Serie A

Nueva intervención de la Fiorentina tras los episodios arbitrales del partido ante el Como

Nuevo episodio en la polémica entre la Fiorentina y la Lega Serie A, a raíz de la actuación del árbitro Di Bello en el partido que la Fiorentina perdió ante el Como en la séptima jornada de la Serie A. Tras las primeras peticiones de aclaraciones y las respuestas, consideradas insuficientes, la Fiorentina ha emitido un nuevo comunicado.

  • El comunicado de la Fiorentina: «La Fiorentina toma nota de la respuesta de la Lega Serie A, pero considera que las alegaciones no son satisfactorias ni exhaustivas, ya que no aclaran en modo alguno las circunstancias de la falta de revisión del VAR en el primer gol del Como ni aportan ninguna imagen de vídeo en movimiento que aclare definitivamente la objetividad del fuera de juego en el gol anulado a Pongracic. El club seguirá recurriendo a todas las instituciones deportivas competentes para obtener las explicaciones necesarias y esclarecer definitivamente situaciones y episodios graves que corren el riesgo de comprometer la credibilidad de todo el sistema».

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