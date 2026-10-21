El comunicado de la Fiorentina: «La Fiorentina toma nota de la respuesta de la Lega Serie A, pero considera que las alegaciones no son satisfactorias ni exhaustivas, ya que no aclaran en modo alguno las circunstancias de la falta de revisión del VAR en el primer gol del Como ni aportan ninguna imagen de vídeo en movimiento que aclare definitivamente la objetividad del fuera de juego en el gol anulado a Pongracic. El club seguirá recurriendo a todas las instituciones deportivas competentes para obtener las explicaciones necesarias y esclarecer definitivamente situaciones y episodios graves que corren el riesgo de comprometer la credibilidad de todo el sistema».