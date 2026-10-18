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Mattia Liberali ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Fiorentina-Como EN DIRECTO: goles y mejores jugadas, ficha del partido

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Sigue en directo el partido del Franchi, correspondiente a la séptima jornada de la Serie A.

En la séptima jornada de la Serie A, la Fiorentina de Paolo Vanoli recibe al Como de Cesc Fabregas en el Franchi. En la clasificación, los dos equipos están separados por siete puntos: el Como suma 11 y la Fiorentina se queda en 4. El exjugador de la Fiorentina Kean es baja por lesión y el Como afronta este partido entre dos compromisos de Champions (esta semana perdió ante el Feyenoord y la próxima recibirá al Manchester United), lo que obliga al técnico español a hacer rotaciones medidas, con la probable presencia de Liberali y Caqueret entre los titulares. El partido comenzará en Florencia a las 15:00. Di Bello será el árbitro, con Pezzuto en el VAR.


FIORENTINA-COMO

GOLEADORES:




  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    ...

  • ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. Entr. Vanoli


    Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Liberali, Paz, Caqueret; Douvikas. Entr. Fabregas


    ÁRBITRO: Di Bello

    AMONESTADOS:

    EXPULSADOS:

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