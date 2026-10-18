En la séptima jornada de la Serie A, la Fiorentina de Paolo Vanoli recibe al Como de Cesc Fabregas en el Franchi. En la clasificación, los dos equipos están separados por siete puntos: el Como suma 11 y la Fiorentina se queda en 4. El exjugador de la Fiorentina Kean es baja por lesión y el Como afronta este partido entre dos compromisos de Champions (esta semana perdió ante el Feyenoord y la próxima recibirá al Manchester United), lo que obliga al técnico español a hacer rotaciones medidas, con la probable presencia de Liberali y Caqueret entre los titulares. El partido comenzará en Florencia a las 15:00. Di Bello será el árbitro, con Pezzuto en el VAR.





FIORENTINA-COMO

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