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Mattia Liberali ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Fiorentina-Como EN DIRECTO: goles, mejores jugadas y ficha del partido

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Sigue en directo el partido en el Franchi, correspondiente a la séptima jornada de la Serie A.

En la séptima jornada de la Serie A, la Fiorentina de Paolo Vanoli recibe al Como de Cesc Fabregas en el Franchi. En la clasificación, los dos equipos están separados por siete puntos: el Como suma 11 y la Fiorentina se queda en 4. Kean, exjugador de la Fiorentina, es baja por lesión. El Como afronta este partido entre dos compromisos de Champions (esta semana perdió ante el Feyenoord y la próxima recibirá al Manchester United), lo que obliga al técnico español a hacer rotaciones medidas, con la probable presencia de Liberali y Caqueret entre los titulares. El partido se disputa en Florencia a las 15 horas. Arbitra Di Bello, con Pezzuto en el VAR.


FIORENTINA-COMO 1-2

GOLEADORES: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F)




  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    43' - Lo intenta Mastantuono con un disparo cruzado de derecha que se marcha fuera rozando el palo.

    42' - Un disparo de derecha deJimenez es desviado a córner: tras el saque de esquina, Pongracic marca en medio de un barullo en el área.

    36' - Los visitantes amplían su ventaja: centro de Valle y remate de cabeza de Nico Paz que acaba en la red.

    32' - Liberali controla y dispara con la izquierda al segundo palo para batir a De Gea. El inicio de la jugada del Como deja algunas dudas por una acción discutible de Kempf sobre Goncalves.

    30' - Buen pase de Mastantuono para Pellegrino, cuyo disparo es frenado por una intervención defensiva prodigiosa de Ramon, que facilita la parada de Butez.

    25' - Nico Paz remata de cabeza y obliga a De Gea a desviar el balón a córner.

    17' - Lo intentaGoncalves, pero Butez le niega el gol.

    15' - Lo intenta Da Cunha y De Gea despeja a córner con la mano. Tras el saque de esquina, ocasiones para Douvikas y Liberali.

    11' - De nuevo Goncalves, esta vez para Fagioli, que se libera con un regate y dispara, pero su remate es desviado a córner.

    10' - Buen pase al hueco de Goncalves para Njie, que no logra rematar.

  • ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. Entrenador: Vanoli


    Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah (13' Ramon), Valle; Milla, Da Cunha; Liberali, Paz, Caqueret; Douvikas. Entrenador: Fabregas


    ÁRBITRO: Di Bello

    AMONESTADOS: Valle (C), Nico Paz (C), Ramon (C)

    EXPULSADOS:

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