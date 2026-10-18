43' - Lo intenta Mastantuono con un disparo cruzado de derecha que se marcha fuera rozando el palo.

42' - Un disparo de derecha deJimenez es desviado a córner: tras el saque de esquina, Pongracic marca en medio de un barullo en el área.

36' - Los visitantes amplían su ventaja: centro de Valle y remate de cabeza de Nico Paz que acaba en la red.

32' - Liberali controla y dispara con la izquierda al segundo palo para batir a De Gea. El inicio de la jugada del Como deja algunas dudas por una acción discutible de Kempf sobre Goncalves.

30' - Buen pase de Mastantuono para Pellegrino, cuyo disparo es frenado por una intervención defensiva prodigiosa de Ramon, que facilita la parada de Butez.

25' - Nico Paz remata de cabeza y obliga a De Gea a desviar el balón a córner.

17' - Lo intentaGoncalves, pero Butez le niega el gol.

15' - Lo intenta Da Cunha y De Gea despeja a córner con la mano. Tras el saque de esquina, ocasiones para Douvikas y Liberali.

11' - De nuevo Goncalves, esta vez para Fagioli, que se libera con un regate y dispara, pero su remate es desviado a córner.

10' - Buen pase al hueco de Goncalves para Njie, que no logra rematar.