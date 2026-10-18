En la séptima jornada de la Serie A, la Fiorentina de Paolo Vanoli recibe al Como de Cesc Fabregas en el Franchi. En la clasificación, siete puntos separan a ambos equipos: el Como suma 11 y la Fiorentina se queda en 4. El exjugador de la Fiorentina Kean es baja por lesión y el Como afronta este partido entre dos compromisos de Champions (esta semana perdió ante el Feyenoord y la próxima recibirá al Manchester United), lo que obliga al técnico español a hacer rotaciones medidas, con la probable presencia de Liberali y Caqueret entre los titulares. El partido se disputará en Florencia a las 15:00, con Di Bello como árbitro y Pezzuto en el VAR.





FIORENTINA-COMO

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