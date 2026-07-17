Final del Mundial, precios récord de las entradas: hasta 2 millones para el España-Argentina

Las entradas más baratas, que costaban unos 700 euros, se revenden por más de 32 000 euros, y las de categoría superior pueden llegar a 190 000 euros.Según Tuttosport, los asientos más exclusivos alcanzan los 2 millones de dólares. La reventa solo se permite en la plataforma oficial de la FIFA, que cobra un 15 % tanto al vendedor como al comprador.





La Federación Española de Fútbol lotilda de «escandaloso e inaceptable», mientras que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo defiende con ironía: «yo le llevo un perrito caliente y una Coca-Cola» al que pague esa cifra.



