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yamal messi(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Final del Mundial, precios récord de las entradas: hasta 2 millones para el España-Argentina

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España vs Argentina
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Aumenta la expectación ante la gran final del Mundial

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el 19 de julio enel MetLife Stadium de East Rutherford, genera debate no solo por lo deportivo, sino por sus precios desorbitados. Por primera vez, la FIFA usa precios dinámicos que, al ajustarse a la demanda, han disparado el coste de las entradas.

  • HASTA 2 MILLONES DE DÓLARES

    Las entradas más baratas, que costaban unos 700 euros, se revenden por más de 32 000 euros, y las de categoría superior pueden llegar a 190 000 euros.Según Tuttosport, los asientos más exclusivos alcanzan los 2 millones de dólares. La reventa solo se permite en la plataforma oficial de la FIFA, que cobra un 15 % tanto al vendedor como al comprador.


    La Federación Española de Fútbol lotilda de «escandaloso e inaceptable», mientras que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo defiende con ironía: «yo le llevo un perrito caliente y una Coca-Cola» al que pague esa cifra.


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