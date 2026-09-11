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루이스 홀 (Lewis Hall)Getty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

¿Fin del culebrón? El objetivo del Manchester United Lewis Hall firma un nuevo contrato de larga duración con el Newcastle para poner fin a los rumores de traspaso a Old Trafford

L. Hall
Newcastle
Manchester United
Premier League

El Newcastle United ha anunciado oficialmente que Lewis Hall ha firmado un nuevo contrato de larga duración en St James' Park, poniendo fin de facto a las esperanzas del Manchester United de llevarse al defensa a Old Trafford. El internacional inglés de 22 años era uno de los principales objetivos del Manchester United en su intento de resolver su crisis persistente en el flanco izquierdo.

  • El Newcastle asegura el futuro a largo plazo de Hall

    La búsqueda del United de refuerzos defensivos ha sufrido un importante contratiempo después de que el Newcastle confirmara que Hall ha comprometido su futuro con el club. El talentoso jugador de 22 años, que se ha consolidado rápidamente como una pieza vital en el engranaje del Newcastle, ha firmado un contrato que, según ESPN, le mantendrá en Tyneside hasta 2031.

    El joven defensa expresó su enorme orgullo por ampliar su etapa bajo los focos de St James' Park. «Estoy absolutamente encantado», declaró Hall a la página web oficial del Newcastle. «Es un momento realmente orgulloso. Es un auténtico placer jugar para este club y representar a los aficionados. Sé lo mucho que significa para ellos. La afición y el apoyo que recibimos aquí, ya sea en St. James' Park o fuera de casa, es el mejor de la liga en mi opinión. Poder llevar alegría a sus caras es algo muy importante para mí.

    «Obviamente tengo una conexión familiar con el club, que es increíblemente importante para todos nosotros. Una de las principales razones por las que juego es para hacer que mi familia se sienta orgullosa, y sé lo mucho que significa para ellos verme jugar con el Newcastle United.»





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    Los planes de fichajes de Carrick, frustrados

    Para el United y el entrenador Michael Carrick, este movimiento supone un importante contratiempo en sus esfuerzos por reconstruir la plantilla. El Manchester United había identificado al ex del Chelsea como su objetivo prioritario para cubrir el vacío en el carril izquierdo, especialmente con las opciones más veteranas en esa posición cada vez más escasas. Informes recientes apuntaban a que el Newcastle había rechazado de plano una consulta por Hall a principios de verano, y este nuevo contrato acaba de hecho con cualquier esperanza que quedara de llevarlo a Old Trafford en un futuro inmediato.

    El contrato anterior del defensor expiraba en 2029, pero el Newcastle se movió rápido para asegurarse sus servicios durante más tiempo y ahuyentar el interés de sus rivales de la Premier League. Hall sigue siendo optimista sobre la trayectoria del club y añadió: "Es un lugar realmente bueno para estar. Es muy satisfactorio cómo hemos empezado la temporada, especialmente con la llegada del nuevo míster y del cuerpo técnico, y creo que podemos llegar a conseguir cosas realmente grandes".


  • Construyendo un nuevo núcleo en Tyneside

    La decisión de darle a Hall un nuevo contrato forma parte de una estrategia más amplia del Newcastle para mantener su ventaja competitiva tras varias salidas de alto perfil durante el verano. Con jugadores como Bruno Guimarães, Sandro Tonali y Anthony Gordon dejando el club, la directiva consideró vital retener a sus talentos nacionales emergentes.

    Ross Wilson, director deportivo del Newcastle, declaró a principios de esta semana: "Si quieres ser un club exitoso en la Premier League, tienes que traspasar jugadores y, si no lo haces, lo más probable es que no seas un club exitoso en la Premier League". Al asegurar a Hall, el Newcastle se ha garantizado que uno de sus activos más prometedores ya no esté disponible en el mercado, lo que obliga al Manchester United a buscar en otro sitio refuerzos defensivos a medida que se acerca el mercado de enero.


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    Dilema defensivo en Old Trafford

    El fracaso del Manchester United a la hora de hacerse con su gran objetivo deja a Carrick con un importante quebradero de cabeza a la hora de confeccionar la alineación. El club lidia actualmente con una falta de profundidad en el lateral izquierdo, dependiendo en gran medida de Luke Shaw, cuyo historial de lesiones sigue siendo una preocupación constante para el cuerpo técnico. Aunque el United se ha mostrado activo en el mercado, incorporando a jugadores como Andrey Santos y Youri Tielemans, el puesto de lateral izquierdo sigue siendo un agujero evidente en una plantilla por lo demás en clara mejoría.

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