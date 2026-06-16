¡Fin al tira y afloja contractual tras las desavenencias! El FC Bayern logra un gran acuerdo interno

Las negociaciones entre Laimer y el Bayern llevan ocho meses y se paralizaron por las pretensiones salariales del jugador de 29 años.

Según la revista «kicker», el club bicampeón llegó a plantearse cederlo. Se rumoreó que pedía unos 15 millones de euros al año, cifra que él mismo desmintió, pero que llevó al presidente honorario Uli Hoeneß a criticarlo antes de la vuelta de semifinales de la Champions contra el PSG.

«Cuando uno lee lo que supuestamente se publica sobre su salario y sus exigencias, hay que ponerlo en contexto: Konny es un jugador al que aprecio mucho. Es extremadamente importante para el equipo, al igual que para la imagen pública del club. Trabaja muchísimo por el equipo. Pero no es Maradona», declaró en DAZN. «Lo que gana ahora es algo que muy pocos clubes de Europa pueden ofrecer. No sé qué le ofrecieron exactamente Max Eberl y Christoph Freund, pero seguro que no fue lo que sus asesores pidieron al principio».