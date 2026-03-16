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Daniel Buse

Traducido por

«Fijaos en el Bayern»: el famoso entrenador está encantado con el FCB

Según el entrenador de la «Vecina», el campeón alemán ha puesto el listón muy alto.

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus de Turín, se ha deshecho en elogios hacia la actual plantilla del FC Bayern de Múnich. El técnico declaró el sábado, antes del partido de la Serie A contra el Udinese, que, en su opinión, el campeón alemán había realizado una actuación sobresaliente durante la semana en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que se impuso por 6-1 al Atalanta de Bérgamo, y que esa actuación podría servir de ejemplo a seguir.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Luciano Spalletti sobre el Bayern: «Nos ha servido de auténtica guía»

    «En el fútbol moderno, cada uno debe encontrar su posición en el campo, lo que exige equilibrio y un cambio constante de roles, pero de forma dinámica y fluida», declaró Spalletti a Sky Sport Italia. «Basta con fijarse en el Bayern de Múnich en su reciente partido contra el Atalanta: nos han dado una auténtica guía sobre los movimientos y el juego posicional en el fútbol», añadió. 

    El Bayern ya ganaba 3-0 en Bérgamo a los 25 minutos gracias a los goles de Josip Stanisic, Michael Olise y Serge Gnabry. Tras el descanso, siguió con fuerza y llegó al 6-0 en el minuto 67, antes de que Mario Pasalic marcara el gol del honor para el Atalanta en el minuto 93.

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  • Palladino Atalanta BayernGetty Images

    El entrenador del Atalanta sobre el Bayern: «Por momentos, imbatible»

    Tras esta victoria a domicilio, que podría batir récords, el FC Bayern tiene prácticamente asegurada su clasificación para los cuartos de final antes del partido de vuelta del miércoles. «Lo siento», declaró el entrenador del Atalanta, Raffaele Palladino, tras el pitido final, y añadió, refiriéndose al equipo de Múnich: «Un equipo muy fuerte que, en algunos momentos, fue realmente imbatible». 

    El propio Spalletti había caído eliminado con la Juventus ante el Galatasaray en la ronda de play-off: tras una derrota por 2-5 en el partido de ida, los bianconeri remontaron el marcador ante su público, a pesar de jugar con un hombre menos, con un 3-0, pero encajaron los dos goles decisivos en la prórroga. 

  • Los próximos partidos de la Juventus de Turín:

    21 de marzo, 20:45 hJuventus - Sassuolo
    6 de abril, 18:00Juventus - FC Génova
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