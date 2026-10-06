FIGC, oficial: Malagò pasa de presidente a comisario. «Nuevas elecciones antes del 31 de enero de 2027»

Ha bastado una simple reunión entre las partes para cerrar la disputa sobre el futuro de la Federación Italiana de Fútbol y sobre la presunta imposibilidad de que el presidente electo Giovanni Malagò se presentara como candidato.

Esta mañana, el número 1 de la FIGC se ha reunido cara a cara con el número 1 del CONI, Luciano Buonfiglio, y ambos han encontrado un acuerdo para intervenir la Federación Italiana de Fútbol, certificando el defecto de forma en las elecciones, pero acordando elegir precisamente al propio Malagò como comisario con el fin de respetar la voluntad expresada en las elecciones por los estamentos federales.



