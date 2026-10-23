Tras las polémicas y las cuestiones legales que llevaron a la intervención de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò se ha inscrito en la FIGC a través del Circolo canottieri Aniene como delegado acompañante del equipo de fútbol sala. Así lo ha sabido ANSA. La Liga de la Serie A ha reiterado su pleno apoyo a una nueva candidatura de Malagò a la presidencia de la federación en la asamblea del próximo 14 de diciembre.
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FIGC, Malagò se ha federado como delegado del Aniene de fútbol sala: «Habría sido absurdo no sacarme la licencia ahora. ¿Elecciones? Por supuesto que me presento»
El Canottieri Aniene, del que Malagò es presidente honorario, volvió a afiliarse a la Federación Italiana de Fútbol esta temporada y participa con su equipo de fútbol sala en el campeonato de Serie D.
Al margen del evento «Cultura y democracia», celebrado en la Fundación Foqus de Nápoles, Malagò comentó esta decisión: «A estas alturas, después de lo que ha pasado, habría sido absurdo no tomarla. Eso es todo. ¿Elecciones? Yo me presento. Evidentemente, también hay una dinámica formal que afecta a todos, no solo a mí, y que debe expresar una mayoría de apoyo».
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