Tras las polémicas y las cuestiones legales que llevaron a la intervención de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò se ha inscrito en la FIGC a través del Circolo canottieri Aniene como delegado acompañante del equipo de fútbol sala. Así lo ha sabido ANSA. La Liga de la Serie A ha reiterado su pleno apoyo a una nueva candidatura de Malagò a la presidencia de la federación en la asamblea del próximo 14 de diciembre.



