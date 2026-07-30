En un comunicado detallado, el sindicato expresó su profunda preocupación por la falta de transparencia en torno al proyecto.

FIFPRO afirmó: "FIFPRO Europa ha observado con profunda preocupación la propuesta de transformar la Copa del Mundo de la FIFA y otras competiciones de la FIFA en activos invertibles para capital privado, una medida que remodelaría de forma fundamental e irreversible los incentivos que sustentan las competiciones en las que los jugadores trabajan, compiten y construyen sus carreras.

"Dadas las implicaciones potencialmente de gran alcance de la propuesta para el bienestar de los jugadores, el calendario internacional de partidos y la futura gobernanza del juego, resulta especialmente preocupante que un proyecto de esta magnitud se haya desarrollado en gran medida a puerta cerrada y se haya acercado a un acuerdo sin ninguna participación significativa de quienes se verían más afectados.

"La decisión de eludir los mecanismos de diálogo establecidos recientemente entre la FIFA y FIFPRO no hace más que reforzar estas preocupaciones."