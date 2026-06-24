El motivo fue una jugada en el partido de la fase de grupos del Mundial entre Paraguay y Turquía. El delantero paraguayo Miguel Almirón recibió la primera tarjeta roja de la historia del Mundial por taparse la boca con la mano.
Traducido por
«FIFA, habéis acabado con el fútbol»: un comentarista del Mundial es expulsado del torneo tras un desliz de mal gusto
En la fase final rige una norma que impide a los jugadores cubrirse la boca al hablar con rivales o árbitros, para que no pasen desapercibidos comentarios discriminatorios u ofensivos.
La expulsión de Almirón desencadenó la ira del comentarista Vera, quien, ante el micrófono, llamó «ladrón» al árbitro salvadoreño Iván Barton.
Luego amplió sus críticas a los dirigentes del fútbol mundial: «Habéis matado el fútbol, FIFA».
Luego apuntó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la interpretación del reglamento: «Infantino, tú eres el responsable. ¡Qué vergüenza! ¡Deberíais avergonzaros!».
- Getty Images Sport
Un comentarista arremete contra el presidente: «¡Muéstrate un poco más valiente!»
El comentarista Vera criticó al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y le espetó: «Alejandro Domínguez, menos fotos con Infantino. Que te crezcan un par de pelotas. ¡Malditos ladrones!».
La FIFA le retiró de inmediato el pase de prensa para el resto del torneo en Estados Unidos, Canadá y México. Debido a ello, el reportero se perderá una fase histórica para Paraguay, que tras vencer 1-0 a Turquía tiene grandes opciones de avanzar a dieciseisavos.
La cadena del comentarista intenta minimizar los daños
El periodista sancionado se mostró comprensivo tras el incidente. En un vídeo de Instagram —donde antes había compartido fotos con la acreditación del Mundial— pidió perdón: «Lo que dije estuvo mal y me corresponde a mí asumir la responsabilidad. En esos momentos no fui un buen ejemplo».
La cadena paraguaya ABC, para la que trabaja Vera, intenta minimizar el daño y pide su regreso. En un comunicado, instó a la FIFA a revisar la decisión, pues fue un incidente aislado.
La cadena argumentó: «Consideramos que la retirada definitiva de la acreditación durante toda la duración del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una primera falta de conducta que se reconoció de inmediato». Además, ABC señaló que el desliz verbal fue seguido inmediatamente de una disculpa.