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¡Fiesta de cuatro goles! Así arrolló Argentina a Bolivia para iniciar la gira de regreso a casa
Argentina se pasea hasta una victoria por cuatro goles en su regreso a casa en Córdoba
Argentina abrió su serie en casa posterior al Mundial con una contundente victoria por 4-0 sobre Bolivia en un amistoso internacional en el estadio Mario Alberto Kempes. Lionel Scaloni alineó un once inicial equilibrado, con campeones del mundo consolidados junto a jóvenes talentos emergentes.
Lautaro Martínez abrió el marcador a los 15 minutos, al rematar el preciso pase de Alexis Mac Allister para romper el empate inicial.
Nico Paz dobló la ventaja poco antes del descanso, picando con delicadeza ante Guillermo Viscarra tras la asistencia de Exequiel Palacios.
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El cabezazo de Romero y el tardío remate de Lopez completan una actuación dominante
El equipo de Scaloni mantuvo el control tras el descanso y amplió su ventaja a los ocho minutos de la segunda parte. Paz se convirtió en asistente y puso un córner preciso para que el defensa Cristian Romero marcara de cabeza en el segundo palo.
Argentina controló el ritmo a través de la posesión antes de que Leonel Flores generara una cuarta ocasión en los últimos minutos.
El delantero de Palmeiras Jose Lopez aprovechó un rechace para marcar su primer gol con la selección absoluta.
Scaloni aprovecha la profundidad de su plantilla en una ventana experimental
El partido brindó a Scaloni valiosas oportunidades para rotar su plantilla, dando minutos a jóvenes talentos como Agustin Giay y Gianlucca Prestianni. El seleccionador elogió el hambre colectiva de los líderes veteranos, que mantuvieron una alta intensidad durante todo el encuentro.
Bolivia tuvo dificultades para poner a prueba a Emiliano Martinez en la portería argentina y siguió encerrada en su propio campo.
Las fluidas combinaciones de pases de Argentina generaron constantes ocasiones de ataque.
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Argentina se prepara para los próximos amistosos contra rivales africanos
Argentina completa su estancia en Córdoba mientras se prepara para el segundo partido de su serie de tres encuentros contra Burkina Faso. El equipo de Scaloni cerrará después la ventana internacional ante Benín.
Bolivia se reagrupa tras la derrota para preparar sus próximos partidos oficiales.
Argentina aspira a mantener su buena racha durante toda la serie.
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