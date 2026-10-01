Argentina abrió su serie en casa posterior al Mundial con una contundente victoria por 4-0 sobre Bolivia en un amistoso internacional en el estadio Mario Alberto Kempes. Lionel Scaloni alineó un once inicial equilibrado, con campeones del mundo consolidados junto a jóvenes talentos emergentes.

Lautaro Martínez abrió el marcador a los 15 minutos, al rematar el preciso pase de Alexis Mac Allister para romper el empate inicial.

Nico Paz dobló la ventaja poco antes del descanso, picando con delicadeza ante Guillermo Viscarra tras la asistencia de Exequiel Palacios.



