El Real Madrid estudia fichar a Olise, lo que podría revolucionar el mercado. El club español prepara una oferta de unos 223 millones de euros, que superaría el récord de Neymar (222 millones) y pondría a prueba la resistencia del Bayern.

Su fulgurante inicio en Alemania, donde ya es uno de los delanteros más productivos de Europa, ha llamado la atención del presidente Florentino Pérez, quien busca siempre los mejores talentos.







