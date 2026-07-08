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«Ficharía a Michael Olise mañana»: la leyenda del Real Madrid, Iván Zamorano, celebra los rumores de una oferta de 223 millones de euros al Bayern por la estrella francesa del Mundial
Interés de un «galáctico» por la estrella del Bayern
El Real Madrid estudia fichar a Olise, lo que podría revolucionar el mercado. El club español prepara una oferta de unos 223 millones de euros, que superaría el récord de Neymar (222 millones) y pondría a prueba la resistencia del Bayern.
Su fulgurante inicio en Alemania, donde ya es uno de los delanteros más productivos de Europa, ha llamado la atención del presidente Florentino Pérez, quien busca siempre los mejores talentos.
- AFP
Una alineación ofensiva de ensueño para el Real Madrid
En declaraciones a «Marca», Zamorano mostró su admiración por uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo. La leyenda chilena, ídolo del Bernabéu entre 1992 y 1996, se mostró rotundo al hablar de los posibles refuerzos para el último proyecto de Pérez. Al mencionar a Olise, Zamorano fue claro.
«¡Ficharía a Olise mañana mismo! Lo pondría junto a Mbappé y Vinicius, y traería a Enzo Fernández para el centro del campo. Ya tenemos lateral derecho y central, así que con eso tendríamos un gran equipo», afirmó Zamorano.
La necesidad de equilibrio táctico y del poder de las superestrellas
Zamorano es optimista, pero realista: el equipo sufrió en la temporada 2025-26 y necesita equilibrio. La idea de ver a Olise junto a Mbappé y Vinicius ilusiona, aunque el exdelantero del Inter advierte que no deben depender solo del talento individual.
«Tenemos dos delanteros de talla mundial, y el equipo debe construirse en torno a ellos. El año pasado hubo un desequilibrio entre delanteros, centro del campo y defensa. Aun así, debemos aprovechar su presencia y la posible llegada de otro. También debemos fichar centrales y centrocampistas polivalentes, y no depender tanto de Vinicius y Mbappé. Hay que construir un equipo compacto de atrás hacia delante», explicó.
- AFP
La atención se centra en los cuartos de final del Mundial
A pesar de los rumores sobre su traspaso, Olise se centra en la campaña de Francia para el Mundial 2026, mientras la Federación Francesa de Fútbol (FFF) intenta anular la tarjeta amarilla que recibió el mediapunta en la victoria 1-0 sobre Paraguay.
El jugador recibió la amonestación tras un altercado con Matías Galarza en un partido de octavos de final que Francia ganó por un penalti de Kylian Mbappé. La selección busca proteger a su estrella mientras avanza en el torneo. Francia se medirá a Marruecos en cuartos de final el 9 de julio.
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