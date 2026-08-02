Preguntado directamente por la posibilidad de fichar al extremo brasileño, Arteta fue cuidadoso con sus palabras, pero dejó claros sus objetivos. «Bueno, estamos muy activos, intentando mejorar y hacer evolucionar al equipo. Eso está claro», dijo Arteta. «Esperamos que haya movimientos en las próximas semanas, obviamente, porque queremos mejorar como cualquier otro.

«Y se puede ver. El mercado de fichajes y nuestros rivales, lo que estamos haciendo: no nos vamos a quedar quietos. Y somos muy ambiciosos con lo que queremos hacer.

«Los márgenes son muy pequeños. Y como queremos mejorar y el nivel va a subir, necesitamos aumentar la competencia interna. Tenemos que asegurarnos de identificar las cosas que no tenemos en el equipo, para tener márgenes más amplios. Y esa es la manera en la que tenemos que pensar.»