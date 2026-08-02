Getty Images
Traducido por
¿Fichará el Arsenal a Vinicius Junior? Mikel Arteta reacciona a los sensacionales rumores de traspaso mientras el club londinense planea movimientos «ambiciosos» este verano
Arteta aborda los vínculos de traspaso en medio de los rumores sobre Vinicius
El técnico del Arsenal se mostró evasivo cuando fue preguntado por un posible movimiento por la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior, aunque lanzó un mensaje claro sobre las intenciones del club. Hablando después de la convincente victoria por 4-1 del Arsenal sobre el Girona en pretemporada, el español subrayó que el conjunto del norte de Londres está preparado para ser agresivo en su búsqueda de nuevo talento.
- Getty Images Sport
«Esperamos tener movimientos»
Preguntado directamente por la posibilidad de fichar al extremo brasileño, Arteta fue cuidadoso con sus palabras, pero dejó claros sus objetivos. «Bueno, estamos muy activos, intentando mejorar y hacer evolucionar al equipo. Eso está claro», dijo Arteta. «Esperamos que haya movimientos en las próximas semanas, obviamente, porque queremos mejorar como cualquier otro.
«Y se puede ver. El mercado de fichajes y nuestros rivales, lo que estamos haciendo: no nos vamos a quedar quietos. Y somos muy ambiciosos con lo que queremos hacer.
«Los márgenes son muy pequeños. Y como queremos mejorar y el nivel va a subir, necesitamos aumentar la competencia interna. Tenemos que asegurarnos de identificar las cosas que no tenemos en el equipo, para tener márgenes más amplios. Y esa es la manera en la que tenemos que pensar.»
El Arsenal se prepara para una inversión récord
El interés por Vinicius Junior llega en un momento en el que el futuro del jugador de 26 años en la capital española parece cada vez más incierto. Con solo un año restante en su actual contrato en el Bernabéu, las informaciones sugieren que el Arsenal está dispuesto a hacer saltar por los aires su estructura salarial para atraer al delantero a la Premier League.
Arteta ya ha mencionado anteriormente la necesidad de fichajes que lleven al club a una «dimensión diferente», y la incorporación de un subcampeón del Balón de Oro sin duda encajaría en esa descripción.
- Getty Images
Estancamiento en las negociaciones del contrato en Madrid
La principal razón del optimismo del Arsenal radica en el actual pulso contractual entre Vinicius y la directiva del Real Madrid. Se informa de que el Real Madrid podría verse obligado a una venta a regañadientes si no se alcanza pronto un acuerdo, ya que teme perder al jugador gratis el próximo verano.
Este punto muerto ha abierto una puerta al Arsenal, que se está posicionando para actuar si las conversaciones en España se rompen por completo. Aunque todavía no se han acordado las condiciones personales, se dice que el atractivo de la Premier League y el proyecto de Arteta resultan atractivos para el internacional brasileño.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias