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Traducido por

Fichajes récord, sorpresas mayúsculas y sueños incompletos: balance completo del mercado de fichajes de verano

FEATURES
Enzo Fernández
Y. Diomande
Rodri
I. Saibari
M. Salah
A. Bouaddi
Julián Álvarez
B. Barcola
M. Rogers
E. Anderson
Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Liverpool vs Atlético Madrid
Liverpool
Atlético Madrid
Liga de Campeones
Athletic Club vs Atlético Madrid
Athletic Club
Manchester City vs Coventry
Manchester City
Coventry
Premier League
Everton vs Manchester United
Everton
Manchester United
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Inter Milán vs SSC Nápoles
Inter Milán
SSC Nápoles
Serie A
Schalke 04 vs Bayern Múnich
Schalke 04
Bayern Múnich
Bundesliga
Argentina
Côte d’Ivoire
España
Marruecos
Egipto
Francia
Inglaterra
Italia
Alemania

Un vistazo detallado a los movimientos del mercado de fichajes

El verano de 2026 no fue una ventana de fichajes cualquiera, sino uno de los mercados de traspasos más apasionantes de la historia del fútbol europeo. Fue testigo de clubes que rompieron sus propios récords, de otros que transformaron por completo el rostro de sus proyectos, mientras que grandes operaciones se cayeron en los últimos instantes pese a estar cerca de concretarse.

Desde el traspaso de Enzo Fernández al Manchester City, la histórica operación de Yan Diomandé con el Real Madrid, la llegada de Bradley Barcola al Liverpool, y hasta la marcha de Mohamed Salah al Trabzonspor, el mercado redibujó el mapa de la competición antes del inicio de la nueva temporada.

En este informe repasamos lo más destacado que vivió el mercado de fichajes europeo: desde las operaciones de los grandes clubes, las estrellas que cambiaron de destino y los traspasos que no llegaron a completarse, hasta las operaciones de compra y venta más caras y los principales ganadores y perdedores en el plano deportivo, en un intento por dibujar la imagen completa de un verano que no se olvidará fácilmente.

  • Los ingleses, los que más gastan

    La ventana de fichajes de verano en las cinco grandes ligas europeas se cerró ayer por la noche, el primero de septiembre de 2026.

     El mercado en la liga inglesa concluyó a las 11 de la noche, hora de Gran Bretaña, mientras que en la liga española se mantuvo abierto hasta las 11:59 de la noche; por su parte, Alemania y Francia cerraron sus respectivas ventanas el 31 de agosto a las ocho de la tarde.

    En cuanto al gasto, los clubes de la liga inglesa continuaron imponiendo su dominio sobre el mercado de fichajes, tras superar la barrera de los dos mil millones de libras esterlinas, encabezados por el Chelsea y el Manchester City, que lideraron la lista de los que más gastaron, por delante del Liverpool y el Arsenal en la carrera por reforzarse de cara a la nueva temporada.

    Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de «Kooora»

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  • Real Madrid: revolución y decepción

    El Real Madrid entró en el mercado de fichajes veraniego con una mentalidad clara: reforzar la plantilla con nombres capaces de competir de inmediato, invirtiendo al mismo tiempo en el futuro, algo que se tradujo en una de las mayores operaciones del club con la incorporación del joven extremo marfileño Yan Diomandé procedente del Leipzig, en un fichaje cuyo valor total ascendió a unos 125 millones de euros, ampliable a 135 millones con variables, mediante un contrato que se extiende hasta el año 2033.


    Y los refuerzos del Real Madrid no se detuvieron en Diomandé, pues reforzó sus filas con la incorporación de Marc Cucurella desde el Chelsea y de Denzel Dumfries desde el Inter, además del fichaje de Bernardo Silva e Ibrahima Konaté en dos operaciones a coste cero, de modo que el mercado combinó el refuerzo de las líneas defensiva y ofensiva.

    Por el contrario, la lista de bajas registró la marcha de varios nombres, entre los más destacados Nico Paz al Como, Gonzalo García al Fulham y Dani Ceballos al Real Betis, así como la cesión de Franco Mastantuono a la Fiorentina, además de la retirada de Dani Carvajal y David Alaba, junto a la salida de varios jugadores jóvenes, sin cerrar ninguna gran venta de futbolistas del primer equipo equiparable al volumen de gasto.

    Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

    Y pese a su éxito en cerrar varias operaciones destacadas, el Real Madrid fracasó en completar el fichaje que ocupó a su afición durante todo el verano, después de haber sido vinculado con fuerza a la contratación de Rodri, jugador del Manchester City y capitán de la selección de España, en medio de informaciones que hablaron de un acuerdo inicial por parte del jugador.

    Sin embargo, el Barcelona logró finalmente arrebatar la operación por unos 76,5 millones de euros, de modo que el club merengue se quedó con las manos vacías respecto a uno de sus principales objetivos en el centro del campo.

    Y aquí tenéis todas las operaciones que cerró el club merengue en el mercado ya finalizado:

    Las incorporaciones al Real Madrid

    JugadorClubValor de la operación
    Marc Cucurella Chelsea55 millones de euros

     

    Denzel Dumfries Inter20 millones de euros 
    Bernardo Silva Manchester CityTraspaso libre 
    Ibrahima KonatéLiverpoolTraspaso libre 
    Carlos Espí Levante 25 millones de euros 
    Yan DiomandéLeipzig 125 millones de euros  

    Las bajas del Real Madrid

    JugadorClubValor de la operación
    Dani CarvajalSin clubFin de contrato
    David AlabaSin clubFin de contrato
    Mario MartínGetafe3,5 millones de euros
    Fran García  Real Betis 4 millones de euros
    Dani CeballosReal BetisTraspaso libre
    Gonzalo GarcíaFulham40 millones de euros
    César PalaciosFulham10 millones de euros
    Fran GonzálezSevillaUn millón de euros
    Franco MastantuonoFiorentinaCesión

  • Barcelona: Gordon, Adeyemi y Rodri; la decepción de Álvarez

    El Barcelona fue uno de los grandes clubes más activos durante el mercado de fichajes veraniego, centrándose de forma clara en reforzar su línea ofensiva. Inauguró el mercato con la contratación del inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle, en una operación valorada en 70 millones de euros, más otros 10 millones en variables, con un contrato que se extiende hasta 2031.


    El Barça siguió reforzando sus opciones ofensivas con la incorporación del alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, por 22 millones de euros fijos y 7 millones en variables, con un contrato hasta 2031, en un movimiento destinado a dotar al equipo de mayor velocidad y profundidad ofensiva bajo la dirección de Hansi Flick.

    El Barça incorporó también, de forma definitiva, al talentoso egipcio Hamza Abdelkarim, procedente del Al Ahly egipcio, y recuperó los servicios de João Cancelo, llegado desde el Al Hilal saudí.

    La salida de varios jugadores, con Robert Lewandowski a la cabeza por finalización de contrato, junto a algunos elementos de la línea defensiva, principalmente el cedido Ronald Araújo, ayudó a generar un margen económico en el presupuesto salarial. Sin embargo, la directiva del Barcelona prefirió orientar la mayor parte de sus inversiones a elevar la calidad del tercio ofensivo, antes de sorprender a todos cerrando una de las operaciones más destacadas del verano.

    El club catalán logró alcanzar un acuerdo con el Manchester City para incorporar a Rodri en una operación cuyo valor total ascendió a unos 76,5 millones de euros, arrebatando al centrocampista español del radar del Real Madrid.

    A pesar de estos éxitos, la directiva del Barcelona fracasó a la hora de cumplir el gran sueño de su afición este verano, tras no lograr la contratación de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, y optar por incorporar al brasileño Gabriel Jesus, del Arsenal.

    El presidente del club, Joan Laporta, reveló que el Barcelona presentó una oferta que superaba los 100 millones de euros, pero el Atlético se aferró a su jugador e incluso emitió un comunicado en el que aseguró que la probabilidad de un traspaso de Álvarez al Barcelona era del "cero por ciento", poniendo fin a una de las historias más apasionantes del mercato sin un final feliz para el club catalán.

    Y aquí tienen todas las operaciones cerradas por el club catalán en el mercado ya finalizado:


    Incorporaciones al Barcelona

    JugadorClubValor de la operación
    Anthony GordonNewcastle80 millones de euros
    Karim Adeyemi Dortmund 22 millones de euros 
    Jesse BissouwClub Brujas8,5 millones de euros
    RodriManchester City60 millones de euros
    Hamza Abdelkarim Al Ahly 1,5 millones de euros 
    João Cancelo Al Hilal Traspaso libre 
    Dominik Livaković  Fenerbahçe 2 millones de euros
    Gabriel Jesus Arsenal 10 millones de euros

    Salidas del Barcelona

    JugadorClubValor de la operación
    Robert LewandowskiChicago Fire Finalización de contrato
    Ander AstralagaAtlético de MadridTraspaso libre
    Ansu Fati Mónaco 11 millones de euros
    Iñaki Peña Panathinaikos 3 millones de euros
    Diego Kochen Lyngby BK Cesión
    Ronald AraújoLiverpoolCesión
    Ferran Torres París Saint-Germain 45 millones de euros 
    Jofre TorrentsAjaxTraspaso libre
    Tomàs Marquès Braga 11 millones de euros 
    Héctor Fort Real Sociedad 8,5 millones de euros
    Marc Casadó Deportivo de La CoruñaCesión
    Gerard FernándezMallorca4 millones de euros
    Aron YaakobishviliAlmeríaCesión
    Álvaro CortésRoyal Antwerp3,5 millones de euros
    Toni FernándezVeneciaCesión

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  • Atlético de Madrid: apoyo destacado, la salida de Griezmann y un "no" rotundo al Barcelona

    El Atlético de Madrid cerró una operación destacada tras anunciar el fichaje del surcoreano Kang In Lee, procedente del Paris Saint-Germain, en un traspaso cuyo valor los medios estimaron entre 35 y 40 millones de euros, con un contrato que se extiende hasta 2031.

    El club español confirmó el acuerdo con el Paris Saint-Germain mediante un comunicado oficial, en el que aclaró que el jugador vestirá el dorsal número 7, y repasó además sus números con el club francés, donde marcó 16 goles y dio otras tantas asistencias en 124 partidos, además de conquistar varios títulos nacionales y europeos, entre los más importantes la Liga de Campeones en dos ocasiones.

    El Atlético no se conformó con eso, ya que reforzó su medio centro defensivo con la incorporación de Morten Hjulmand, del lateral con proyección Álex Grimaldo y del sólido central Cristian Romero, mientras que, al mismo tiempo, mantuvo a su estrella argentina Julián Álvarez, pese a la fuerte presión ejercida por el Barcelona y el Arsenal para hacerse con sus servicios.

    El Atlético puso fin a los intentos del Barcelona con un comunicado oficial, en el que anunció su negativa a entrar en cualquier negociación por Álvarez, y subrayó que solo estaba dispuesto a discutir las demás ofertas que "respetaron las reglas".

    Con esta política, el Atlético salió del mercado como uno de los grandes vencedores tácticos, tras lograr reforzar su plantilla con nuevos elementos sin desprenderse de sus estrellas fundamentales, a la cabeza de ellas Álvarez, con la salvedad de la marcha de su histórico jugador Antoine Griezmann a la liga estadounidense.

    Y estos son los fichajes más destacados del Atlético de Madrid:


    Las incorporaciones al Atlético de Madrid

    JugadorClubValor del traspaso
    Álex Grimaldo  Bayer Leverkusen22 millones de euros
    Morten HjulmandSporting de Lisboa40 millones de euros
    Kang In LeeParis Saint-Germain40 millones de euros
    Cristian Romero Tottenham 40 millones de euros 
    Jonathan David Juventus Cesión

    Las salidas del Atlético de Madrid

    JugadorClubValor del traspaso
    Antoine GriezmannOrlandoTraspaso libre
    Clément LengletBenficaCesión
    Horațiu MoldovanAyub SporCesión
    Julio DíazSevillaUn millón de euros
    Thiago Almada River Plate20 millones de euros 
    Nahuel MolinaRoma13 millones de euros
    Matteo RuggeriAston Villa 25 millones de euros 
    José María GiménezDeportivo de La CoruñaCesión
    Thomas LemarElcheCesión

  • París Saint-Germain: una venta de peso y una compensación parcial

    Durante el mercado de fichajes de verano, el Paris Saint-Germain optó por una política basada en las ventas para refinanciar la construcción del equipo, y fue uno de los mayores vendedores del mercado, después de desprenderse de Gonçalo Ramos en favor del Milan por 74 millones de euros, de Randal Kolo Muani rumbo a la Juventus por unos 38-41 millones de euros, además de Kang-in Lee, que se marchó al Atlético por 35-40 millones de euros.

    Pero el traspaso más destacado en la lista de salidas fue la venta del extremo francés Bradley Barcola al Liverpool, en una operación enorme que alcanzó los 125 millones de euros, mientras que Ibrahim Mbaye se marchó al Aston Villa por 55 millones de euros.

    Estos traspasos contribuyeron a elevar los ingresos totales del Paris Saint-Germain por ventas hasta cerca de 370 millones de euros, según informes franceses, lo que dio al club margen para reinvertir parte de estos ingresos en reforzar su plantilla.

    En cuanto a las incorporaciones, el Saint-Germain fichó a Magnes Akliouche del Mónaco por 50 millones de euros, a Ferran Torres del Barcelona por 48,5 millones de euros y a Mika Godts del Ajax por 45 millones de euros, además del lateral Lucas Deen y otros.

    Estos movimientos se produjeron en un intento de reconfigurar la línea ofensiva tras las salidas de Barcola y Ramos, mostrando al Paris Saint-Germain como un equipo que "vende para comprar", con una clara dependencia de los grandes ingresos por la venta de Barcola para financiar otros objetivos, entre ellos Diomandé, antes de que el Real Madrid cerrara finalmente la operación.

    Estos son todos los traspasos del club francés en el mercado:

    Las llegadas al Paris Saint-Germain

    JugadorClubValor de la operación
    Alessandro Longoni  Milan Traspaso libre
    Khalil El AyariStade Tunisien1,5 millones de euros
    Magnes AklioucheMónaco 50 millones de euros 
    Lucas DeenAston Villa7 millones de euros
    Mika GodtsAjax45 millones de euros 
    Ferran TorresBarcelona 45-50 millones de euros

    Las salidas del Paris Saint-Germain

    JugadorClubValor de la operación
    Noham KamaraLyon4,1 millones de euros
    Gonçalo Ramos  Milan 74 millones de euros
    Renato Marin   NacionalCesión
    Gabriel Moscardo EspanyolCesión
    Kang-in Lee Atlético de Madrid40 millones de euros 
    Randal Kolo Muani  Juventus 41,2 millones de euros
    Khalil El Ayari Dunkerque Cesión
    Bradley Barcola Liverpool125 millones de euros
    Ibrahim Mbaye Aston Villa55 millones de euros
    Yoram ZaguePafosCesión

  • Bayern Múnich: Zaïre-Emery, lo más importante

    El mercado del Bayern de Múnich fue más tranquilo en comparación con varios de sus competidores en las grandes ligas europeas, ya que el club alemán se centró en reorganizar su plantilla y en recuperar a algunos jugadores cedidos, entre ellos Sacha Boey, Tarek Buchmann y Armindo Sieb.

    El Bayern también cerró varios fichajes nuevos, los más destacados Mathys Marić y Bra Ndiaye, y el más importante fue la incorporación de la brillante estrella marroquí Ismael Saibari, en un mercado que no vio un gasto enorme por parte del gigante bávaro.

    En contrapartida, varios nombres abandonaron el equipo, el más destacado Leon Goretzka tras finalizar su contrato, junto a Raphaël Guerreiro, y también se marcharon los porteros Daniel Peretz y Alexander Nübel mediante traspasos definitivos, además de la salida de varios jóvenes talentos hacia clubes de nivel medio.

    Así, el mercado del Bayern reflejó un deseo claro de ajustar el presupuesto y reciclar a los elementos de la plantilla más que embarcarse en una revolución total, un enfoque que podría representar un interrogante técnico frente a competidores que optaron por reforzar sus plantillas en mayor medida durante el verano.

    Las llegadas al Bayern de Múnich

    JugadorClubValor del fichaje
    Noel AsékoHannover3,5 millones de euros
    Nathaniel BrownEintracht Fráncfort50 millones de euros
    Ismael SaibariEindhoven50 millones de euros
    Bara Sabuko NdiayeJámbinos Satars3,5 millones de euros

    Las salidas del Bayern de Múnich

    JugadorClubValor del fichaje
    Leon GoretzkaAston VillaTraspaso libre
    Rafa GuerreiroSin clubFin de contrato
    Daniel PeretzSouthampton8 millones de euros
    Maurice KrattenmacherElversbergNo revelado
    Jonah Kusi-AsareFulham6 millones de euros
    Alexander NübelBeşiktaş5 millones de euros
    Noel AsékoFráncfort12 millones de euros
    Lovro ZvonarekEstrela Amadora1,5 millones de euros
    Armindo SiebLos Angeles FC500 000 euros
    Noel AsékoHannover1 millón de euros
    Arijon IbrahimovićAugsburgoCesión (500 000 euros)
    Filip ChávezMagdeburgoCesión
    Bryan ZaragozaEspanyolCesión
    João PalhinhaBenfica14 millones de euros

  • Liverpool: entre la «bomba» Barcola y la despedida de Salah

    El Liverpool fue uno de los protagonistas más destacados del mercado de fichajes, después de cerrar una de las mayores operaciones del verano de 2026 con la incorporación del extremo francés Bradley Barcola, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación valorada en 125 millones de euros.

    Además de Barcola, el Liverpool reforzó sus filas con la contratación de Víctor Muñoz, del Osasuna, y del defensa Ronald Araújo, cedido por el Barcelona con opción de compra, junto al portero Luca Broggmans, así como el joven defensa francés Jérémy Jacquet, dentro de una reestructuración parcial de sus líneas defensiva y ofensiva.

    El Liverpool prescindió de numerosos nombres, entre ellos Curtis Jones y Harvey Elliott, dejando por primera vez la plantilla del equipo sin ningún jugador nacido en la ciudad.

    Pero más allá de los nuevos fichajes, la salida de Mohamed Salah fue la historia más destacada del mercado del Liverpool, después de que la estrella egipcia pusiera fin a una trayectoria legendaria que se extendió durante 9 años en Anfield, y se marchara al Trabzonspor turco en una operación de traspaso libre con un contrato de dos años, o hasta 2028 según algunos informes.

    El Trabzonspor anunció oficialmente su fichaje de Salah a través de su cuenta en la plataforma "X", mediante la publicación de un vídeo e imágenes de la firma del contrato, en una operación en la que informes financieros revelaron que el jugador percibirá un salario de 17 millones de euros anuales, además del 20% de los ingresos de los productos que llevan su nombre, lo que la convierte en una de las mayores operaciones en la historia del fútbol turco.

    Así, el Liverpool combinó un enorme fichaje ofensivo del calibre de Barcola con la salida de una de las estrellas más destacadas de su historia reciente, dando comienzo a una nueva etapa en Anfield tras el final de la era de Salah.

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    Los que llegan al Liverpool

    JugadorClubValor de la operación
    Jérémy JacquetRennes63 millones de euros
    Víctor MuñozOsasuna40 millones de euros
    Ronald AraújoBarcelonaCesión
    Ifeanyi NdukweAustria Viena3 millones de euros
    Bradley BarcolaParis Saint-Germain125 millones de euros
    Luca BroggmansGenk33 millones de euros

    Los que dejan el Liverpool

    JugadorClubValor de la operación
    Mohamed SalahTrabzonsporTraspaso libre
    Andrew RobertsonTottenhamTraspaso libre
    Rhys WilliamsSin clubFin de contrato
    Ibrahima KonatéReal MadridTraspaso libre
    Armin PecsiHartbergCesión
    Curtis JonesInter30 millones de euros
    Calvin RamsaySt. MirrenCesión
    Luca BroggmansGenkCesión
    Ifeanyi NdukweLevanteCesión
    Harvey ElliottValenciaCesión
    Stefan BajceticCelta Fortuna1,27 millones de euros

  • Manchester City: revolución en el centro del campo a un precio récord

    El Manchester City optó por reconstruir su centro del campo de forma casi total durante el mercado de fichajes de verano, después de invertir cifras enormes para incorporar a un grupo de nuevos jugadores, encabezados por el joven marroquí Ayoub Bouaddi, procedente del Lille en una operación estimada en unos 117 millones de dólares, y el inglés Elliot Anderson, del Nottingham Forest, por 116 millones de libras esterlinas.

    Pero el fichaje más importante fue el de Enzo Fernández, del Chelsea, en un traspaso valorado en 125 millones de libras esterlinas, según informaron ESPN y la BBC, con un contrato de cinco años, igualando el récord británico, la misma cantidad que pagó el Liverpool para incorporar a Alexander Isak el año pasado.

    El Manchester City anunció oficialmente el fichaje a través de su página web y lo confirmó mediante un vídeo publicado en su cuenta de la plataforma «X», completando así una de las mayores operaciones de refuerzo en el centro del campo durante el verano.

    El equipo también reforzó sus opciones ofensivas con la incorporación del extremo senegalés Iliman Ndiaye, del Everton, por entre 60 y 65 millones de libras esterlinas, en una operación que llegó tras el fracaso del intento del City por fichar a Cody Gakpo, del Liverpool. El jugador se une a un grupo de extremos que incluye a Phil Foden, Jérémy Doku, Antoine Semenyo y otros.

    Por otra parte, el Manchester City perdió a uno de los elementos más importantes de su centro del campo con la salida de Rodri, que optó por marcharse al Barcelona, además de la marcha de Jack Grealish al Everton en calidad de cedido, junto a Bernardo Silva en un traspaso libre, y las salidas de Omar Marmoush y Savinho al Tottenham.

    Las incorporaciones al Manchester City

    JugadorClubValor de la operación
    Elliot AndersonNottingham Forest135 millones de euros
    Matías DituroTroyes25 millones de euros
    Jeremy MongaLeicester City11 millones de euros
    Piers CharlesSheffield3,5 millones de euros
    Gerónimo RulliMarsella2 millones de euros
    Enzo FernándezChelsea145 millones de euros
    Iliman NdiayeEverton70 millones de euros
    AllanPalmeiras37,5 millones de euros
    Piers CharlesSheffield Wednesday3,5 millones de euros

    Las salidas del Manchester City

    JugadorClubValor de la operación
    Manuel AkanjiInter15 millones de euros
    Bernardo SilvaReal MadridTraspaso libre
    John StonesInterTraspaso libre
    Matías DituroMónacoCesión
    Nathan AkéFenerbahçe8,12 millones de euros
    Sverre NypanLommelCesión
    Piers CharlesQueens Park RangersCesión
    James TraffordLeeds United46,7 millones de euros
    Max AlleyneBurnleyCesión
    RodriBarcelona60 millones de euros
    Tijjani ReijndersAl-Qadisiya61 millones de euros
    SavinhoTottenham87,7 millones de euros
    Omar MarmoushTottenhamCesión
    Jumaa BahAugsburgoCesión (100.000 euros)
    Jack GrealishEvertonCesión
    Piers CharlesQueens Park RangersCesión
    Nico GonzálezNewcastle56,6 millones de euros

  • Manchester United: reforzar el centro del campo sin un fichaje estrella

    El Manchester United decidió dirigir la mayor parte de sus movimientos en el mercado de fichajes hacia la reconstrucción del centro del campo, tras firmar al brasileño Andrey Santos procedente del Chelsea por unos 48 a 50 millones de libras esterlinas, además de Youri Tielemans del Aston Villa por 35 millones y Carlos Baleba del Brighton en una operación valorada en unos 65 millones.

    El gasto total del Manchester United en las nuevas incorporaciones ascendió a unos 160 a 170 millones de libras esterlinas, frente a la salida de un gran número de sus jugadores, encabezados por Rasmus Højlund, que se marchó al Nápoles por unos 38 a 44 millones, mientras que Casemiro, Jadon Sancho y Tyrell Malacia se fueron sin coste tras finalizar sus contratos.

    Las valoraciones de los medios ingleses sobre el mercado del United fueron dispares, ya que algunos análisis consideraron que el club logró resolver los problemas del centro del campo y obtuvo una calificación cercana a la "B", pero la falta de un fichaje de un delantero de primer nivel mantuvo un gran signo de interrogación sobre la capacidad del equipo para competir en el plano ofensivo.

    Las incorporaciones al Manchester United

    JugadorClubValor de la operación
    Andrey SantosChelsea56 millones de euros
    Youri TielemansAston Villa41 millones de euros
    Karl DarlowLeeds UnitedTraspaso libre
    Carlos BalebaBrighton75 millones de euros

    Las salidas del Manchester United

    JugadorClubValor de la operación
    Rasmus HøjlundNápoles44 millones de euros
    Carlos CasemiroInter MiamiTraspaso libre
    Tyrell MalaciaSin clubFin de contrato
    Jadon SanchoSin clubFin de contrato
    Tyler FredricsonLausanaDesconocido
    Radek VítekMiddlesbrough8,15 millones de euros
    Altay BayindirCelta de VigoCesión
    Toby CollyerWest Bromwich Albion3,5 millones de euros

  • Arsenal: Gyökeres al frente y la ausencia de un delantero de élite

    El Arsenal fue uno de los clubes más activos durante el mercado de fichajes, después de cerrar una gran operación con la incorporación del brasileño Bruno Guimarães procedente del Newcastle por 75 millones de libras esterlinas, con un contrato de cuatro temporadas y opción a un año adicional, en un movimiento que representa una de las inversiones más destacadas del club durante la era del entrenador Mikel Arteta.

    El club londinense no se conformó con eso, ya que reforzó sus filas con la incorporación de Ezri Konsa procedente del Aston Villa por unos 51 a 55 millones de libras esterlinas, además de Piero Hincapié del Bayer Leverkusen y Christos Tzolis, así como el guardameta Illan Meslier en una operación de traspaso libre.

    En cuanto a las salidas, Gabriel Jesus se marchó al Barcelona por unos 10 a 12 millones de euros, mientras que Gabriel Martinelli se trasladó al Al-Hilal saudí por 60 millones, y Leandro Trossard partió hacia el Beşiktaş, junto a varios otros jugadores.

    A pesar del volumen de actividad en el mercado, la ausencia de un delantero capaz de liderar la línea de ataque siguió siendo el principal interrogante en el mercado del Arsenal, ya que informes ingleses consideraron que el club no logró cerrar el fichaje de un delantero de primer nivel, quedando Guimarães como la incorporación más destacada del equipo, sin un refuerzo similar para la potencia ofensiva.

    Los que se incorporaron al Arsenal

    JugadorClubValor de la operación
    Piero HincapiéBayer Leverkusen52 millones de euros
    Illan MeslierLeeds UnitedTraspaso libre
    Christos TzolisClub Brujas40 millones de euros
    Bruno GuimarãesNewcastle United87,5 millones de euros
    KonsaAston Villa60 millones de euros

    Los que dejaron el Arsenal

    JugadorClubValor de la operación
    Jakub KiwiorOporto17 millones de euros
    Karl HeinWerder Bremen3 millones de euros
    Leandro TrossardBeşiktaş18 millones de euros
    Christian NørgaardEverton8,15 millones de euros
    Gabriel JesusBarcelona10 millones de euros
    Fábio VieiraHamburgo9 millones de euros
    Tommy SetfordStevenageCesión
    Ethan NwaneriBorussia DortmundCesión
    Reiss NelsonSin clubFin de contrato

  • Chelsea: la salida de Enzo y el fichaje récord de Rodgers

    El mercado de fichajes del Chelsea mostró un claro contraste entre las operaciones de venta y de compra, después de que Enzo Fernández se marchara al Manchester City en un traspaso multimillonario, coincidiendo con la que fue la mayor compra de la historia del club, la incorporación de Morgan Rogers procedente del Aston Villa.

    Informes de la "BBC" y "The Athletic" confirmaron que el valor de la operación de Rogers alcanzó los 117 millones de libras esterlinas, con un contrato de seis años y opción de ampliarlo una temporada más, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia del Chelsea, además del jugador británico más caro en el momento del anuncio de la operación.

    El Chelsea también siguió reforzando su plantilla con varias operaciones, entre ellas las de Valentín Barco, Maxence Lacroix, Emiliano Martínez, Danny Welbeck y Jordan Henderson, junto a otro grupo de jugadores que se incorporaron ya fuese de forma permanente o en calidad de cedidos.

    En cambio, la lista de salidas registró amplios cambios, entre los que destacaron el traspaso de Marc Cucurella al Real Madrid y el de Enzo Fernández al Manchester City, además de la marcha de varios jugadores jóvenes a distintos clubes ingleses y europeos, en continuidad con la política del club basada en remodelar su plantilla de forma recurrente.

    Las incorporaciones al Chelsea

    JugadorClubValor de la operación
    Geovany QuendaSporting de Lisboa50,7 millones de euros
    DinierCorinthians10 millones de euros
    Dastan SatpaevKairat2,4 millones de euros
    Emmanuel EmegaEstrasburgo25,3 millones de euros
    Marco BallestraAtalanta57 millones de euros
    Morgan RogersAston Villa138 millones de euros
    Maxence LacroixCrystal Palace60,7 millones de euros
    Valentín BarcoEstrasburgo40 millones de euros
    Danny WelbeckBrighton5,85 millones de euros
    Jordan HendersonBrentfordtraspaso libre
    Pep ChavarríaRayo Vallecano19 millones de euros

    Las salidas del Chelsea

    JugadorClubValor de la operación
    Marc CucurellaReal Madrid55 millones de euros
    Tariq GeorgeEverton21 millones de euros
    André SantosManchester United56 millones de euros
    Alejandro GarnachoAston Villacedido
    Trevoh ChalobahComo30 millones de euros
    Filip JörgensenEstrasburgocedido
    Dastan TalgatulyBurnleycedido por 350.000 euros
    Benoît BadiashileNápolescedido por 3 millones de euros
    Enzo FernándezManchester City145 millones de euros
    Nicolas JacksonAston Villa55,5 millones de euros
    Liam DelapNottingham Forest52,5 millones de euros
    Marc GuiuLeipzig15 millones de euros
    Tosin AdarabioyoTottenham11,65 millones de euros
    David Datro FofanaServette2,5 millones de euros
    Dastan SatpaevBurnleycedido por 350.000 euros
    Axel DisasiCrystal Palacecedido
    Caleb WileyPrestoncedido
    Robert SánchezComocedido
    Dario EssugoEstrasburgocedido
    Mykhailo MudrykTottenhamcedido

  • Inter, Juventus y Milan: los clubes italianos elevan el techo de gasto

    Los grandes clubes italianos mantuvieron su fuerte presencia en el mercado de fichajes, y el Inter de Milán fue uno de los equipos más activos, tras reforzar su línea defensiva con la incorporación de Djed Spence procedente del Tottenham por 35 millones de euros, y Manuel Akanji del Manchester City por 15 millones, además del portero Ivan Provedel de la Lazio por 3 millones, y John Stones en una operación gratuita.

    El Inter también reforzó su centro del campo con la incorporación de Aleksandar Stankovic por 23 millones de euros, antes de sumar a Curtis Jones del Liverpool por 30 millones, obteniendo así un jugador inglés con experiencia en las competiciones europeas.

     En cambio, su plantilla vivió la salida de Denzel Dumfries al Real Madrid por 20 millones de euros.

    El Juventus, por su parte, se centró en mayor medida en reforzar su línea ofensiva, tras incorporar de forma definitiva a Loïs Openda del Leipzig por 43 millones de euros, y Randal Kolo Muani del Paris Saint-Germain por cerca de 41 millones, además de la incorporación del defensa Jhon Lucumí del Bolonia por 20 millones, y el centrocampista Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen en una operación que alcanzó cerca de 32 millones.

    Por su parte, el Milan situó el fichaje de Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain al frente de sus incorporaciones, por 74 millones de euros, y también incorporó a Diego Moreira del Estrasburgo por 50 millones, y Mario Gila de la Lazio por 30 millones.

    En cambio, el equipo perdió los servicios de Rafael Leão, que se marchó al Galatasaray por 38 millones, mientras que Christopher Nkunku partió al Leipzig en calidad de cedido.

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  • El City y el Real: los 5 fichajes más caros del verano de 2026

    Enzo Fernández encabeza la lista de los fichajes más caros del verano de 2026, después de pasar del Chelsea al Manchester City por cerca de 125 millones de libras esterlinas, en una operación que iguala el récord en Inglaterra, con un contrato que se extiende por cinco años.

    El Real Madrid ocupó el segundo lugar con la incorporación de Yan Diomande desde el Leipzig por 125 millones de euros, además de 10 millones en variables, convirtiéndose en el jugador más caro de la historia del club con un contrato que se extiende por siete temporadas.

    Bradley Barcola quedó en tercer lugar tras su traspaso del Paris Saint-Germain al Liverpool por una cifra que podría alcanzar los 123 millones de libras esterlinas, que incluye 106 millones fijos y cantidades adicionales en variables.

    Morgan Rogers ocupó el cuarto puesto, después de que el Chelsea pagara cerca de 117 millones de libras esterlinas para ficharlo desde el Aston Villa, convirtiéndose en el jugador británico más caro según informes de la "BBC" y "The Athletic".

    El quinto lugar fue para Elliot Anderson, que pasó del Nottingham Forest al Manchester City por cerca de 116 millones de libras esterlinas, en una operación que se enmarca dentro de los movimientos del club para reconstruir su centro del campo.

  • Es hora de respuestas

    El mercato ha terminado y las puertas del mercado de fichajes se han cerrado, pero las verdaderas respuestas no las darán las cifras ni el valor de las operaciones, sino que las revelarán los estadios de Europa durante los próximos meses. Hay clubes que han gastado miles de millones en busca de títulos, y otros que han apostado por la estabilidad o la reconstrucción, mientras que algunas estrellas han optado por comenzar nuevos desafíos que podrían cambiar por completo su trayectoria.

    Y queda la pregunta que acompañará a todos hasta el final de la temporada: ¿quién ha invertido realmente con acierto en el mercado de fichajes y quién se ha limitado a ganar en los titulares de los periódicos? La respuesta la escribirán los resultados, no los comunicados oficiales ni los récords.

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