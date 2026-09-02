El Barcelona fue uno de los grandes clubes más activos durante el mercado de fichajes veraniego, centrándose de forma clara en reforzar su línea ofensiva. Inauguró el mercato con la contratación del inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle, en una operación valorada en 70 millones de euros, más otros 10 millones en variables, con un contrato que se extiende hasta 2031.
El Barça siguió reforzando sus opciones ofensivas con la incorporación del alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, por 22 millones de euros fijos y 7 millones en variables, con un contrato hasta 2031, en un movimiento destinado a dotar al equipo de mayor velocidad y profundidad ofensiva bajo la dirección de Hansi Flick.
El Barça incorporó también, de forma definitiva, al talentoso egipcio Hamza Abdelkarim, procedente del Al Ahly egipcio, y recuperó los servicios de João Cancelo, llegado desde el Al Hilal saudí.
La salida de varios jugadores, con Robert Lewandowski a la cabeza por finalización de contrato, junto a algunos elementos de la línea defensiva, principalmente el cedido Ronald Araújo, ayudó a generar un margen económico en el presupuesto salarial. Sin embargo, la directiva del Barcelona prefirió orientar la mayor parte de sus inversiones a elevar la calidad del tercio ofensivo, antes de sorprender a todos cerrando una de las operaciones más destacadas del verano.
El club catalán logró alcanzar un acuerdo con el Manchester City para incorporar a Rodri en una operación cuyo valor total ascendió a unos 76,5 millones de euros, arrebatando al centrocampista español del radar del Real Madrid.
A pesar de estos éxitos, la directiva del Barcelona fracasó a la hora de cumplir el gran sueño de su afición este verano, tras no lograr la contratación de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, y optar por incorporar al brasileño Gabriel Jesus, del Arsenal.
El presidente del club, Joan Laporta, reveló que el Barcelona presentó una oferta que superaba los 100 millones de euros, pero el Atlético se aferró a su jugador e incluso emitió un comunicado en el que aseguró que la probabilidad de un traspaso de Álvarez al Barcelona era del "cero por ciento", poniendo fin a una de las historias más apasionantes del mercato sin un final feliz para el club catalán.
Y aquí tienen todas las operaciones cerradas por el club catalán en el mercado ya finalizado:
Incorporaciones al Barcelona
|Jugador
|Club
|Valor de la operación
|Anthony Gordon
|Newcastle
|80 millones de euros
|Karim Adeyemi
|Dortmund
|22 millones de euros
|Jesse Bissouw
|Club Brujas
|8,5 millones de euros
|Rodri
|Manchester City
|60 millones de euros
|Hamza Abdelkarim
|Al Ahly
|1,5 millones de euros
|João Cancelo
|Al Hilal
|Traspaso libre
|Dominik Livaković
|Fenerbahçe
| 2 millones de euros
|Gabriel Jesus
|Arsenal
| 10 millones de euros
Salidas del Barcelona
|Jugador
|Club
|Valor de la operación
|Robert Lewandowski
|Chicago Fire
|Finalización de contrato
|Ander Astralaga
|Atlético de Madrid
|Traspaso libre
|Ansu Fati
|Mónaco
| 11 millones de euros
|Iñaki Peña
|Panathinaikos
| 3 millones de euros
|Diego Kochen
|Lyngby BK
|Cesión
|Ronald Araújo
|Liverpool
|Cesión
|Ferran Torres
|París Saint-Germain
|45 millones de euros
|Jofre Torrents
|Ajax
|Traspaso libre
|Tomàs Marquès
|Braga
|11 millones de euros
|Héctor Fort
|Real Sociedad
| 8,5 millones de euros
|Marc Casadó
|Deportivo de La Coruña
|Cesión
|Gerard Fernández
|Mallorca
|4 millones de euros
|Aron Yaakobishvili
|Almería
|Cesión
|Álvaro Cortés
|Royal Antwerp
|3,5 millones de euros
|Toni Fernández
|Venecia
|Cesión