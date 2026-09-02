El Real Madrid entró en el mercado de fichajes veraniego con una mentalidad clara: reforzar la plantilla con nombres capaces de competir de inmediato, invirtiendo al mismo tiempo en el futuro, algo que se tradujo en una de las mayores operaciones del club con la incorporación del joven extremo marfileño Yan Diomandé procedente del Leipzig, en un fichaje cuyo valor total ascendió a unos 125 millones de euros, ampliable a 135 millones con variables, mediante un contrato que se extiende hasta el año 2033.



Y los refuerzos del Real Madrid no se detuvieron en Diomandé, pues reforzó sus filas con la incorporación de Marc Cucurella desde el Chelsea y de Denzel Dumfries desde el Inter, además del fichaje de Bernardo Silva e Ibrahima Konaté en dos operaciones a coste cero, de modo que el mercado combinó el refuerzo de las líneas defensiva y ofensiva.

Por el contrario, la lista de bajas registró la marcha de varios nombres, entre los más destacados Nico Paz al Como, Gonzalo García al Fulham y Dani Ceballos al Real Betis, así como la cesión de Franco Mastantuono a la Fiorentina, además de la retirada de Dani Carvajal y David Alaba, junto a la salida de varios jugadores jóvenes, sin cerrar ninguna gran venta de futbolistas del primer equipo equiparable al volumen de gasto.

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Y pese a su éxito en cerrar varias operaciones destacadas, el Real Madrid fracasó en completar el fichaje que ocupó a su afición durante todo el verano, después de haber sido vinculado con fuerza a la contratación de Rodri, jugador del Manchester City y capitán de la selección de España, en medio de informaciones que hablaron de un acuerdo inicial por parte del jugador.

Sin embargo, el Barcelona logró finalmente arrebatar la operación por unos 76,5 millones de euros, de modo que el club merengue se quedó con las manos vacías respecto a uno de sus principales objetivos en el centro del campo.

Y aquí tenéis todas las operaciones que cerró el club merengue en el mercado ya finalizado:

Las incorporaciones al Real Madrid

Jugador Club Valor de la operación Marc Cucurella Chelsea 55 millones de euros Denzel Dumfries Inter 20 millones de euros Bernardo Silva Manchester City Traspaso libre Ibrahima Konaté Liverpool Traspaso libre Carlos Espí Levante 25 millones de euros Yan Diomandé Leipzig 125 millones de euros

Las bajas del Real Madrid