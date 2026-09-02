El Real Madrid entró en el mercado de fichajes de verano con una mentalidad clara: reforzar la plantilla con nombres capaces de competir de inmediato, sin descuidar la inversión en el futuro, algo que se tradujo en una de las mayores operaciones de la historia del club con la contratación del joven extremo marfileño Yan Diomandé, procedente del Leipzig, en una operación cuyo valor total ascendió a unos 125 millones de euros, ampliables hasta 135 millones en variables, con un contrato que se extiende hasta el año 2033.



Los refuerzos del Real Madrid no se detuvieron en Diomandé, ya que reforzó sus filas con la incorporación de Marc Cucurella, procedente del Chelsea, y Denzel Dumfries, del Inter, además de la contratación de Bernardo Silva e Ibrahima Konaté en dos traspasos a coste cero, de modo que el mercado combinó el refuerzo de las líneas defensiva y ofensiva.

En cambio, la lista de salidas registró la marcha de varios nombres, entre los que destacan Nico Paz al Como, Gonzalo García al Fulham y Dani Ceballos al Real Betis, además de la cesión de Franco Mastantuono a la Fiorentina, así como las retiradas de Dani Carvajal y David Alaba, junto a la salida de varios jóvenes jugadores, sin cerrar ningún gran traspaso de futbolistas del primer equipo que equilibrase el volumen del gasto.

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A pesar de su éxito al cerrar varias operaciones destacadas, el Real Madrid fracasó en concretar el fichaje que mantuvo en vilo a su afición durante todo el verano, después de haber sido vinculado con fuerza a la contratación de Rodri, jugador del Manchester City y capitán de la selección de España, en medio de informaciones que hablaban de una aceptación inicial por parte del jugador.

Sin embargo, el Barcelona logró arrebatar la operación al final por unos 76,5 millones de euros, dejando al club blanco con las manos vacías en uno de sus principales objetivos para el centro del campo.

Y aquí tienen todas las operaciones que cerró el club blanco en el mercado ya finalizado:

Altas del Real Madrid

Jugador Club Valor de la operación Marc Cucurella Chelsea 55 millones de euros Denzel Dumfries Inter 20 millones de euros Bernardo Silva Manchester City Traspaso libre Ibrahima Konaté Liverpool Traspaso libre Carlos Espí Levante 25 millones de euros Yan Diomandé Leipzig 125 millones de euros

Bajas del Real Madrid