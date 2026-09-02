El Barcelona fue uno de los grandes clubes más activos durante el mercado de fichajes veraniego, ya que se centró de forma clara en reforzar su línea ofensiva, iniciando el mercato con la incorporación del inglés Anthony Gordon procedente del Newcastle, en una operación cuyo valor alcanzó los 70 millones de euros, más otros 10 millones en variables, con un contrato que se extiende hasta el año 2031.
El Barça continuó reforzando sus opciones ofensivas con la contratación del alemán Karim Adeyemi procedente del Borussia Dortmund por 22 millones de euros fijos y 7 millones en variables, con un contrato hasta el año 2031, en un movimiento que buscó dar al equipo más velocidad y profundidad ofensiva bajo la dirección de Hansi Flick.
El Barça también incorporó de forma definitiva al talentoso egipcio Hamza Abdelkarim procedente del Al Ahly egipcio, y recuperó los servicios de João Cancelo, llegado del Al Hilal saudí.
La salida de varios jugadores, encabezados por Robert Lewandowski al finalizar su contrato, junto a algunos elementos de la línea defensiva, siendo el más destacado el cedido Ronald Araújo, ayudó a generar un margen económico en el presupuesto salarial, pero la directiva del Barcelona prefirió dirigir la mayor parte de sus inversiones a elevar la calidad del tercio ofensivo, antes de sorprender a todos cerrando una de las operaciones más destacadas del verano.
El club catalán logró alcanzar un acuerdo con el Manchester City para incorporar a Rodri en una operación cuyo valor total alcanzó cerca de los 76,5 millones de euros, arrebatando así al centrocampista español del círculo de intereses del Real Madrid.
Pese a estos éxitos, la directiva del Barcelona fracasó en cumplir el mayor sueño de su afición este verano, después de no lograr fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, y se decantó por incorporar al brasileño Gabriel Jesus procedente del Arsenal.
El presidente del club, Joan Laporta, reveló que el Barcelona presentó una oferta que superó los 100 millones de euros, pero el Atlético se aferró a su jugador, e incluso emitió un comunicado en el que aseguró que la probabilidad del traspaso de Álvarez al Barcelona era del "cero por ciento", poniendo fin a una de las historias más apasionantes del mercato sin un final feliz para el club catalán.
Y aquí tienen todas las operaciones cerradas por el club catalán en el mercato ya finalizado:
Las incorporaciones del Barcelona
|Jugador
|Club
|Valor de la operación
|Anthony Gordon
|Newcastle
|80 millones de euros
|Karim Adeyemi
|Dortmund
|22 millones de euros
|Jesse Bissou
|Club Brujas
|8,5 millones de euros
|Rodri
|Manchester City
|60 millones de euros
|Hamza Abdelkarim
|Al Ahly
|1,5 millones de euros
|João Cancelo
|Al Hilal
|Traspaso libre
|Dominik Livaković
|Fenerbahçe
| 2 millones de euros
|Gabriel Jesus
|Arsenal
| 10 millones de euros
Las salidas del Barcelona
|Jugador
|Club
|Valor de la operación
|Robert Lewandowski
|Chicago Fire
|Fin de contrato
|Ander Astralaga
|Atlético de Madrid
|Traspaso libre
|Ansu Fati
|Mónaco
| 11 millones de euros
|Iñaki Peña
|Panathinaikos
| 3 millones de euros
|Diego Kochen
|Lyngby BK
|Cesión
|Ronald Araújo
|Liverpool
|Cesión
|Ferran Torres
|París Saint-Germain
|45 millones de euros
|Jofre Torrents
|Ajax
|Traspaso libre
|Tomy Marqués
|Braga
|11 millones de euros
|Héctor Fort
|Real Sociedad
| 8,5 millones de euros
|Marc Casadó
|Deportivo de La Coruña
|Cesión
|Gerard Fernández
|Mallorca
|4 millones de euros
|Aaron Yaakobishvili
|Almería
|Cesión
|Álvaro Cortés
|Royal Antwerp
|3,5 millones de euros
|Toni Fernández
|Venecia
|Cesión