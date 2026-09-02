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Traducido por

Fichajes récord, batacazos sonados y sueños incumplidos: un balance completo del mercado de verano

FEATURES
Enzo Fernández
Y. Diomande
Rodri
I. Saibari
M. Salah
A. Bouaddi
Julián Álvarez
B. Barcola
M. Rogers
E. Anderson
Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Liverpool vs Atlético Madrid
Liverpool
Atlético Madrid
Liga de Campeones
Athletic Club vs Atlético Madrid
Athletic Club
Manchester City vs Coventry
Manchester City
Coventry
Premier League
Everton vs Manchester United
Everton
Manchester United
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Inter Milán vs SSC Nápoles
Inter Milán
SSC Nápoles
Serie A
Schalke 04 vs Bayern Múnich
Schalke 04
Bayern Múnich
Bundesliga
Argentina
Côte d’Ivoire
España
Marruecos
Egipto
Francia
Inglaterra
Italia
Alemania

Una mirada exhaustiva a los movimientos del mercado de fichajes

El verano de 2026 no fue una ventana de fichajes cualquiera, sino uno de los mercados más apasionantes en la historia del fútbol europeo, que fue testigo de clubes que batieron sus propios récords y de otros que cambiaron por completo el rostro de sus proyectos, mientras grandes operaciones se cayeron en los últimos instantes pese a estar cerca de concretarse.

Desde el traspaso de Enzo Fernández al Manchester City, la histórica operación de Yan Diomande con el Real Madrid, la llegada de Bradley Barcola al Liverpool, e incluso la marcha de Mohamed Salah al Trabzonspor, el mercado redibujó el mapa de la competición antes del inicio de la nueva temporada.

En este reportaje repasamos lo más destacado que vivió el mercado de fichajes europeo: desde las operaciones de los grandes clubes, las estrellas que cambiaron de destino y los traspasos que no llegaron a completarse, hasta las ventas y compras más caras y los principales ganadores y perdedores a nivel deportivo, en un intento por dibujar la imagen completa de un verano que no se olvidará fácilmente.

  • Los ingleses, los que más gastan

    La ventana de fichajes de verano en las cinco grandes ligas europeas se cerró ayer por la noche, el 1 de septiembre de 2026.

     El mercado en la Premier League finalizó a las 23:00, hora de Gran Bretaña, mientras que en LaLiga se prolongó hasta las 23:59; por su parte, Alemania y Francia cerraron sus ventanas el 31 de agosto a las 20:00.

    En cuanto al gasto, los clubes de la Premier League continuaron imponiendo su dominio en el mercado de fichajes, tras superar la barrera de los dos mil millones de libras esterlinas, con el Chelsea y el Manchester City a la cabeza de la lista de los que más invirtieron, por delante del Liverpool y el Arsenal en la carrera por reforzarse de cara a la nueva temporada.

    Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

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  • Real Madrid: revolución y decepción

    El Real Madrid entró en el mercado de fichajes de verano con una mentalidad clara: reforzar la plantilla con nombres capaces de competir de inmediato, sin descuidar la inversión en el futuro, algo que se tradujo en una de las mayores operaciones de la historia del club con la contratación del joven extremo marfileño Yan Diomandé, procedente del Leipzig, en una operación cuyo valor total ascendió a unos 125 millones de euros, ampliables hasta 135 millones en variables, con un contrato que se extiende hasta el año 2033.


    Los refuerzos del Real Madrid no se detuvieron en Diomandé, ya que reforzó sus filas con la incorporación de Marc Cucurella, procedente del Chelsea, y Denzel Dumfries, del Inter, además de la contratación de Bernardo Silva e Ibrahima Konaté en dos traspasos a coste cero, de modo que el mercado combinó el refuerzo de las líneas defensiva y ofensiva.

    En cambio, la lista de salidas registró la marcha de varios nombres, entre los que destacan Nico Paz al Como, Gonzalo García al Fulham y Dani Ceballos al Real Betis, además de la cesión de Franco Mastantuono a la Fiorentina, así como las retiradas de Dani Carvajal y David Alaba, junto a la salida de varios jóvenes jugadores, sin cerrar ningún gran traspaso de futbolistas del primer equipo que equilibrase el volumen del gasto.

    Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

    A pesar de su éxito al cerrar varias operaciones destacadas, el Real Madrid fracasó en concretar el fichaje que mantuvo en vilo a su afición durante todo el verano, después de haber sido vinculado con fuerza a la contratación de Rodri, jugador del Manchester City y capitán de la selección de España, en medio de informaciones que hablaban de una aceptación inicial por parte del jugador.

    Sin embargo, el Barcelona logró arrebatar la operación al final por unos 76,5 millones de euros, dejando al club blanco con las manos vacías en uno de sus principales objetivos para el centro del campo.

    Y aquí tienen todas las operaciones que cerró el club blanco en el mercado ya finalizado:

    Altas del Real Madrid

    JugadorClubValor de la operación
    Marc Cucurella Chelsea55 millones de euros

     

    Denzel Dumfries Inter20 millones de euros 
    Bernardo Silva Manchester CityTraspaso libre 
    Ibrahima KonatéLiverpoolTraspaso libre 
    Carlos Espí Levante 25 millones de euros 
    Yan DiomandéLeipzig 125 millones de euros  

    Bajas del Real Madrid

    JugadorClubValor de la operación
    Dani CarvajalSin clubFin de contrato
    David AlabaSin clubFin de contrato
    Mario MartínGetafe3,5 millones de euros
    Fran García  Real Betis 4 millones de euros
    Dani CeballosReal BetisTraspaso libre
    Gonzalo GarcíaFulham40 millones de euros
    César PalaciosFulham10 millones de euros
    Fran GonzálezSevillaUn millón de euros
    Franco MastantuonoFiorentinaCesión

  • Barcelona: Gordon, Adeyemi y Rodri; y la decepción de Álvarez

    El Barcelona fue uno de los grandes clubes más activos durante el mercado de fichajes veraniego, ya que se centró de forma clara en reforzar su línea ofensiva, iniciando el mercato con la incorporación del inglés Anthony Gordon procedente del Newcastle, en una operación cuyo valor alcanzó los 70 millones de euros, más otros 10 millones en variables, con un contrato que se extiende hasta el año 2031.


    El Barça continuó reforzando sus opciones ofensivas con la contratación del alemán Karim Adeyemi procedente del Borussia Dortmund por 22 millones de euros fijos y 7 millones en variables, con un contrato hasta el año 2031, en un movimiento que buscó dar al equipo más velocidad y profundidad ofensiva bajo la dirección de Hansi Flick.

    El Barça también incorporó de forma definitiva al talentoso egipcio Hamza Abdelkarim procedente del Al Ahly egipcio, y recuperó los servicios de João Cancelo, llegado del Al Hilal saudí.

    La salida de varios jugadores, encabezados por Robert Lewandowski al finalizar su contrato, junto a algunos elementos de la línea defensiva, siendo el más destacado el cedido Ronald Araújo, ayudó a generar un margen económico en el presupuesto salarial, pero la directiva del Barcelona prefirió dirigir la mayor parte de sus inversiones a elevar la calidad del tercio ofensivo, antes de sorprender a todos cerrando una de las operaciones más destacadas del verano.

    El club catalán logró alcanzar un acuerdo con el Manchester City para incorporar a Rodri en una operación cuyo valor total alcanzó cerca de los 76,5 millones de euros, arrebatando así al centrocampista español del círculo de intereses del Real Madrid.

    Pese a estos éxitos, la directiva del Barcelona fracasó en cumplir el mayor sueño de su afición este verano, después de no lograr fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, y se decantó por incorporar al brasileño Gabriel Jesus procedente del Arsenal.

    El presidente del club, Joan Laporta, reveló que el Barcelona presentó una oferta que superó los 100 millones de euros, pero el Atlético se aferró a su jugador, e incluso emitió un comunicado en el que aseguró que la probabilidad del traspaso de Álvarez al Barcelona era del "cero por ciento", poniendo fin a una de las historias más apasionantes del mercato sin un final feliz para el club catalán.

    Y aquí tienen todas las operaciones cerradas por el club catalán en el mercato ya finalizado:


    Las incorporaciones del Barcelona

    JugadorClubValor de la operación
    Anthony GordonNewcastle80 millones de euros
    Karim Adeyemi Dortmund 22 millones de euros 
    Jesse BissouClub Brujas8,5 millones de euros
    RodriManchester City60 millones de euros
    Hamza Abdelkarim Al Ahly 1,5 millones de euros 
    João Cancelo Al Hilal Traspaso libre 
    Dominik Livaković  Fenerbahçe 2 millones de euros
    Gabriel Jesus Arsenal 10 millones de euros

    Las salidas del Barcelona

    JugadorClubValor de la operación
    Robert LewandowskiChicago Fire Fin de contrato
    Ander AstralagaAtlético de MadridTraspaso libre
    Ansu Fati Mónaco 11 millones de euros
    Iñaki Peña Panathinaikos 3 millones de euros
    Diego Kochen Lyngby BK Cesión
    Ronald AraújoLiverpoolCesión
    Ferran Torres París Saint-Germain 45 millones de euros 
    Jofre TorrentsAjaxTraspaso libre
    Tomy Marqués Braga 11 millones de euros 
    Héctor Fort Real Sociedad 8,5 millones de euros
    Marc Casadó Deportivo de La CoruñaCesión
    Gerard FernándezMallorca4 millones de euros
    Aaron YaakobishviliAlmeríaCesión
    Álvaro CortésRoyal Antwerp3,5 millones de euros
    Toni FernándezVeneciaCesión

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  • Atlético de Madrid: refuerzo destacado, la salida de Griezmann y un "no" rotundo al Barcelona

    El Atlético de Madrid ha cerrado una operación destacada tras anunciar la incorporación del surcoreano Kang In Lee, procedente del París Saint-Germain, en un fichaje cuyo valor los medios de comunicación han estimado entre 35 y 40 millones de euros, con un contrato que se extiende hasta 2031.

    El club español confirmó el acuerdo con el París Saint-Germain mediante un comunicado oficial, en el que aclaró que el jugador vestirá el dorsal número 7, además de repasar sus números con la entidad francesa, donde marcó 16 goles y repartió otras tantas asistencias en 124 partidos, junto a la conquista de numerosos títulos nacionales y europeos, los más importantes la Liga de Campeones en dos ocasiones.

    El Atlético no se conformó con eso, ya que reforzó su medio campo defensivo con la contratación de Morten Hjulmand, el lateral desequilibrante Álex Grimaldo y el sólido central Cristian Romero, mientras que al mismo tiempo se aferró a su estrella argentina Julián Álvarez, pese a la gran presión ejercida por el Barcelona y el Arsenal para hacerse con sus servicios.

    El Atlético puso fin a los intentos del Barcelona con un comunicado oficial, en el que anunció su rechazo a entrar en cualquier negociación por Álvarez, subrayando que solo estaba dispuesto a discutir las otras ofertas que "respetaron las normas".

    Con esta política, el Atlético salió del mercado como uno de los grandes vencedores a nivel táctico, tras lograr reforzar sus filas con nuevos elementos sin desprenderse de sus estrellas fundamentales, encabezadas por Álvarez, con la salvedad de la marcha de su histórico astro Antoine Griezmann a la liga estadounidense.

    Y estos son los fichajes más destacados del Atlético de Madrid:


    Incorporaciones al Atlético de Madrid

    JugadorClubValor de la operación
    Álex Grimaldo  Bayer Leverkusen22 millones de euros
    Morten HjulmandSporting de Lisboa40 millones de euros
    Lee Kang InParís Saint-Germain40 millones de euros
    Cristian Romero Tottenham 40 millones de euros 
    Jonathan David Juventus Cesión

    Salidas del Atlético de Madrid

    JugadorClubValor de la operación
    Antoine GriezmannOrlandoTraspaso libre
    Clément LengletBenficaCesión
    Horațiu MoldovanAyub SporCesión
    Julio DíazSevillaUn millón de euros
    Thiago Almada River Plate20 millones de euros 
    Nahuel MolinaRoma13 millones de euros
    Matteo RuggeriAston Villa 25 millones de euros 
    José María GiménezDeportivo de La CoruñaCesión
    Thomas LemarElcheCesión

  • París Saint-Germain: una venta de peso y una compensación parcial

    El Paris Saint-Germain optó durante el mercado de fichajes de verano por una política basada en vender para refinanciar la construcción del equipo, y fue uno de los mayores vendedores del mercado, después de desprenderse de Gonçalo Ramos en favor del Milan por 74 millones de euros, y de Randal Kolo Muani al Juventus por cerca de 38-41 millones de euros, además de Kang-in Lee, que se marchó al Atlético por 35-40 millones de euros.

    Pero la operación más destacada en la lista de salidas fue la venta del extremo francés Bradley Barcola al Liverpool, en un traspaso enorme que alcanzó los 125 millones de euros, mientras que Ibrahim Mbaye se marchó al Aston Villa por 55 millones de euros.

    Estos traspasos contribuyeron a elevar los ingresos totales del Paris Saint-Germain por ventas hasta cerca de 370 millones de euros, según informes franceses, lo que otorgó al club margen para reinvertir parte de estos ingresos en reforzar sus filas.

    En cuanto a las incorporaciones, el Saint-Germain fichó a Magnes Akliouche del Mónaco por 50 millones de euros, a Ferran Torres del Barcelona por 48,5 millones de euros, y a Mika Godts del Ajax por 45 millones de euros, además del lateral Lucas Digne y otros.

    Estos movimientos llegaron en un intento de reconfigurar la línea ofensiva tras las salidas de Barcola y Ramos, mostrando al Paris Saint-Germain como un equipo que "vende para comprar", con una clara dependencia de los grandes ingresos procedentes de la venta de Barcola para financiar otros objetivos, entre ellos Diomandé, antes de que el Real Madrid cerrara finalmente la operación.

    Y aquí tienen todas las operaciones del club francés en el mercado:

    Los que llegan al Paris Saint-Germain

    JugadorClubImporte de la operación
    Alessandro Longoni  Milan traspaso libre
    Khalil AyariStade Tunisien1,5 millones de euros
    Magnes AklioucheMónaco 50 millones de euros 
    Lucas DigneAston Villa7 millones de euros
    Mika GodtsAjax45 millones de euros 
    Ferran TorresBarcelona 45-50 millones de euros

    Los que salen del Paris Saint-Germain

    JugadorClubImporte de la operación
    Noham KamaraLyon4,1 millones de euros
    Gonçalo Ramos  Milan 74 millones de euros
    Renato Marin   Nacionalcesión
    Gabriel Moscardo Espanyolcesión
    Lee Kang-in Atlético de Madrid40 millones de euros 
    Randal Kolo Muani  Juventus 41,2 millones de euros
    Khalil Ayari Dunkerque cesión
    Bradley Barcola Liverpool125 millones de euros
    Ibrahim Mbaye Aston Villa55 millones de euros
    Yoram ZaguePafoscesión

  • Bayern Múnich: Sébastien Haller es lo más importante

    El mercado de fichajes del Bayern Múnich fue más tranquilo en comparación con varios de sus rivales en las grandes ligas europeas, ya que el club alemán se centró en reorganizar su plantilla y reincorporar a algunos jugadores cedidos, entre ellos Sacha Boey, Tarek Buchmann y Armindo Sieb.

    El Bayern también cerró una serie de nuevos fichajes, los más destacados Mathys Marić y Bra Ndiaye, y el más importante de todos, la incorporación del brillante astro marroquí Ismael Saibari, en un mercado que no vio un gasto colosal por parte del gigante bávaro.

    En contrapartida, varios nombres abandonaron el equipo, sobre todo Leon Goretzka tras finalizar su contrato, junto a Raphaël Guerreiro. También se marcharon los porteros Daniel Peretz y Alexander Nübel mediante traspasos permanentes, además de la salida de varias jóvenes promesas a clubes de nivel medio.

    De este modo, el mercado del Bayern reflejó una clara voluntad de ajustar el presupuesto y reciclar los elementos de la plantilla más que embarcarse en una revolución integral, un enfoque que podría representar un interrogante deportivo frente a rivales que optaron por reforzar sus plantillas en mayor medida durante el verano.

    Las llegadas al Bayern Múnich

    JugadorClubValor de la operación
    Noel AsékoHannover3,5 millones de euros
    Nathaniel BrownEintracht Fráncfort50 millones de euros
    Ismael SaibariPSV Eindhoven50 millones de euros
    Bara Saboko NdiayeGambinos Satars3,5 millones de euros

    Las salidas del Bayern Múnich

    JugadorClubValor de la operación
    Leon GoretzkaAston VillaTraspaso libre
    Rafa GuerreiroSin clubFin de contrato
    Daniel PeretzSouthampton8 millones de euros
    Maurice KrattenmacherElversbergNo revelado
    Jonah Kusi AsareFulham6 millones de euros
    Alexander NübelBeşiktaş5 millones de euros
    Noel AsékoFráncfort12 millones de euros
    Lovro ZvonarekEstrela Amadora1,5 millones de euros
    Armindo SiebLos Angeles FC500.000 euros
    Noel AsékoHannover1 millón de euros
    Arijon IbrahimovićAugsburgoCesión (500.000 euros)
    Philip ChávezMagdeburgoCesión
    Bryan ZaragozaEspanyolCesión
    João PalhinhaBenfica14 millones de euros

  • Liverpool: entre la «bomba» Barcola y el adiós de Salah

    Liverpool fue uno de los protagonistas más destacados del mercado de fichajes, después de cerrar una de las mayores operaciones del verano de 2026 con la incorporación del extremo francés Bradley Barcola, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación valorada en 125 millones de euros.

    Además de Barcola, Liverpool reforzó su plantilla con la contratación de Víctor Muñoz, del Osasuna, y del defensa Ronald Araújo, cedido por el Barcelona con opción de compra, así como del portero Luca Broegmans, junto al joven defensa francés Jérémy Jacquet, dentro de una remodelación parcial de las estructuras defensiva y ofensiva.

    Liverpool prescindió de varios nombres, entre ellos Curtis Jones y Harvey Elliott, dejando la plantilla del equipo por primera vez sin ningún jugador nacido en la ciudad.

    Pero más allá de los nuevos fichajes, la salida de Mohamed Salah fue la historia más destacada del mercado de Liverpool, después de que la estrella egipcia pusiera fin a una trayectoria legendaria de 9 años en Anfield, para trasladarse al Trabzonspor turco en un traspaso libre con un contrato de dos años, o incluso hasta 2028 según algunos informes.

    El Trabzonspor anunció oficialmente su fichaje de Salah a través de su cuenta en la plataforma "X", mediante la publicación de un vídeo y de imágenes de la firma del contrato, en una operación en la que informes financieros revelaron que el jugador percibirá un salario de 17 millones de euros anuales, además del 20% de los ingresos de los productos que lleven su nombre, lo que la convierte en una de las mayores operaciones de la historia del fútbol turco.

    Así, Liverpool combinó una enorme operación ofensiva de la magnitud de Barcola con la salida de una de las estrellas más destacadas de su historia reciente, dando comienzo a una nueva etapa en Anfield tras el final de la era Salah.

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    Los que llegan a Liverpool

    JugadorClubValor de la operación
    Jérémy JacquetRennes63 millones de euros
    Víctor MuñozOsasuna40 millones de euros
    Ronald AraújoBarcelonaCesión
    Ifeanyi NdukweAustria Viena3 millones de euros
    Bradley BarcolaParis Saint-Germain125 millones de euros
    Luca BroegmansGenk33 millones de euros

    Los que se marchan de Liverpool

    JugadorClubValor de la operación
    Mohamed SalahTrabzonsporTraspaso libre
    Andrew RobertsonTottenhamTraspaso libre
    Rhys WilliamsSin clubFin de contrato
    Ibrahima KonatéReal MadridTraspaso libre
    Armin PecsiHartbergCesión
    Curtis JonesInter30 millones de euros
    Calvin RamsaySt. MirrenCesión
    Luca BroegmansGenkCesión
    Ifeanyi NdukweLevanteCesión
    Harvey ElliottValenciaCesión
    Stefan BajčetićCelta Fortuna1,27 millones de euros

  • Manchester City: revolución en el centro del campo a un precio récord

    El Manchester City optó por reconstruir su centro del campo de forma casi completa durante el mercado de fichajes de verano, después de desembolsar cifras enormes para incorporar a un grupo de nuevos elementos, encabezados por el joven marroquí Ayoub Bouaddi, procedente del Lille en una operación valorada en unos 117 millones de dólares, y el inglés Elliot Anderson, del Nottingham Forest, por 116 millones de libras esterlinas.

    Pero el fichaje más grande fue el de Enzo Fernández, procedente del Chelsea, en un traspaso cuyo valor ascendió a 125 millones de libras esterlinas, según informaron ESPN y la BBC, con un contrato que se extiende por cinco años, igualando el récord británico, la misma cantidad que pagó el Liverpool para incorporar a Alexander Isak el año pasado.

    El Manchester City anunció oficialmente el fichaje a través de su página web, y también lo confirmó mediante un vídeo publicado en su cuenta de la plataforma "X", completando así una de las mayores operaciones de refuerzo en el centro del campo durante el verano.

    El equipo también reforzó sus opciones ofensivas con la incorporación del extremo senegalés Iliman Ndiaye, procedente del Everton, por entre 60 y 65 millones de libras esterlinas, en una operación que llegó tras el fracaso del intento del City de fichar a Cody Gakpo, del Liverpool, uniéndose el jugador a un grupo de extremos que incluye a Phil Foden, Jérémy Doku, Antoine Semenyo y otros.

    En contrapartida, el Manchester City perdió a uno de los elementos más importantes de su medio campo con la salida de Rodri, que optó por marcharse al Barcelona, además de la marcha de Jack Grealish al Everton en calidad de cedido, así como la de Bernardo Silva en un traspaso libre, y las salidas de Omar Marmoush y Savinho al Tottenham.

    Las incorporaciones al Manchester City

    JugadorClubValor de la operación
    Elliot AndersonNottingham Forest135 millones de euros
    Matthijs DetourbetTroyes25 millones de euros
    Jérémy MongaLeicester City11 millones de euros
    Pierce CharlesSheffield3,5 millones de euros
    Gerónimo RulliMarsella2 millones de euros
    Enzo FernándezChelsea145 millones de euros
    Iliman NdiayeEverton70 millones de euros
    AllanPalmeiras37,5 millones de euros
    Pierce CharlesSheffield Wednesday3,5 millones de euros

    Las salidas del Manchester City

    JugadorClubValor de la operación
    Manuel AkanjiInter15 millones de euros
    Bernardo SilvaReal Madridtraspaso libre
    John StonesIntertraspaso libre
    Matthijs DetourbetMónacocesión
    Nathan AkéFenerbahçe8,12 millones de euros
    Sverre NypanLommelcesión
    Pierce CharlesQueens Park Rangerscesión
    James TraffordLeeds United46,7 millones de euros
    Max AlleyneBurnleycesión
    RodriBarcelona60 millones de euros
    Tijjani ReijndersAl-Qadisiyah61 millones de euros
    SavinhoTottenham87,7 millones de euros
    Omar MarmoushTottenhamcesión
    Jumaa BahAugsburgocesión (100 mil euros)
    Jack GrealishEvertoncesión
    Pierce CharlesQueens Park Rangerscesión
    Nico GonzálezNewcastle56,6 millones de euros

  • Manchester United: reforzar el centro del campo sin un fichaje estrella

    El Manchester United decidió dirigir la mayor parte de sus movimientos en el mercado de fichajes hacia la reconstrucción del centro del campo, después de contratar al brasileño André Santos procedente del Chelsea por unos 48 a 50 millones de libras esterlinas, además de Youri Tielemans del Aston Villa por 35 millones, y Carlos Baleba del Brighton en una operación cuyo valor se estimó en unos 65 millones.

    El gasto total del Manchester United en las nuevas incorporaciones alcanzó unos 160 a 170 millones de libras esterlinas, frente a la salida de un gran número de jugadores, encabezados por Rasmus Højlund, que se marchó al Napoli por unos 38 a 44 millones, mientras que Casemiro, Jadon Sancho y Tyrell Malacia se fueron sin coste tras la finalización de sus contratos.

    Las valoraciones de los medios de comunicación ingleses sobre el mercado del United fueron dispares, ya que algunos análisis consideraron que el club logró solucionar los problemas del centro del campo y obtuvo una calificación cercana a la "B", pero el hecho de no fichar a un delantero de primer nivel mantuvo un gran interrogante en torno a la capacidad del equipo para competir en el plano ofensivo.

    Las incorporaciones al Manchester United

    JugadorClubValor de la operación
    André SantosChelsea56 millones de euros
    Youri TielemansAston Villa41 millones de euros
    Karl DarlowLeeds UnitedTraspaso libre
    Carlos BalebaBrighton75 millones de euros

    Las salidas del Manchester United

    JugadorClubValor de la operación
    Rasmus HøjlundNapoli44 millones de euros
    Carlos CasemiroInter MiamiTraspaso libre
    Tyrell MalaciaSin clubFin de contrato
    Jadon SanchoSin clubFin de contrato
    Tyler FredricsonLausanaDesconocido
    Radek VítekMiddlesbrough8,15 millones de euros
    Altay BayindirCelta de VigoCesión
    Toby CollyerWest Bromwich Albion3,5 millones de euros

  • Arsenal: Guimarães, en cabeza, y la ausencia de un delantero de élite

    El Arsenal fue uno de los clubes más activos durante el periodo de fichajes, después de cerrar una gran operación con la contratación del brasileño Bruno Guimarães procedente del Newcastle por 75 millones de libras esterlinas, con un contrato de cuatro temporadas y opción a prolongarlo un año más, en un movimiento que representa una de las inversiones más destacadas del club durante la era del entrenador Mikel Arteta.

    El club londinense no se conformó con eso, ya que reforzó sus filas con la incorporación de Ezri Konsa procedente del Aston Villa por unos 51 a 55 millones de libras esterlinas, junto a Piero Hincapié del Bayer Leverkusen y Christos Tzolis, además del portero Illan Meslier en una operación a coste cero.

    En cuanto a las salidas, Gabriel Jesus se marchó al Barcelona por unos 10 a 12 millones de euros, mientras que Gabriel Martinelli se trasladó al Al Hilal saudí por 60 millones, y Leandro Trossard partió al Beşiktaş, junto a otros jugadores.

    A pesar del volumen de actividad en el mercado, la ausencia de un delantero capaz de liderar la línea de ataque siguió siendo el principal interrogante en el mercado del Arsenal, ya que informes ingleses consideraron que el club no logró cerrar el fichaje de un delantero de primer nivel, quedando Guimarães como la incorporación más destacada del equipo, sin un refuerzo similar para la potencia ofensiva.

    Las incorporaciones del Arsenal

    JugadorClubValor de la operación
    Piero HincapiéBayer Leverkusen52 millones de euros
    Illan MeslierLeeds UnitedTraspaso libre
    Christos TzolisClub Brujas40 millones de euros
    Bruno GuimarãesNewcastle United87,5 millones de euros
    KonsaAston Villa60 millones de euros

    Las salidas del Arsenal

    JugadorClubValor de la operación
    Jakub KiwiorOporto17 millones de euros
    Karl HeinWerder Bremen3 millones de euros
    Leandro TrossardBeşiktaş18 millones de euros
    Christian NørgaardEverton8,15 millones de euros
    Gabriel JesusBarcelona10 millones de euros
    Fábio VieiraHamburgo9 millones de euros
    Tommy SetfordStevenageCesión
    Ethan NwaneriBorussia DortmundCesión
    Reiss NelsonSin clubFin de contrato

  • Chelsea: la salida de Enzo y el fichaje récord de Rogers

    El mercado de fichajes del Chelsea mostró un claro contraste entre las operaciones de venta y de compra, después de que Enzo Fernández se marchara al Manchester City en un traspaso multimillonario, coincidiendo con el fichaje más caro de la historia del club: la contratación de Morgan Rogers procedente del Aston Villa.

    Informes de la "BBC" y "The Athletic" confirmaron que el valor del fichaje de Rogers alcanzó los 117 millones de libras esterlinas, con un contrato de seis años y opción a una temporada adicional, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del Chelsea, así como en el jugador británico más caro en el momento del anuncio de la operación.

    El Chelsea también continuó reforzando su plantilla con varios fichajes, entre ellos Valentín Barco, Maxence Lacroix, Emiliano Martínez, Danny Welbeck y Jordan Henderson, además de otro grupo de jugadores que se incorporaron ya fuera de forma permanente o en calidad de cesión.

    En contrapartida, la lista de bajas registró amplios cambios, siendo los más destacados el traspaso de Marc Cucurella al Real Madrid y el de Enzo Fernández al Manchester City, además de la salida de varios jugadores jóvenes a distintos clubes ingleses y europeos, en continuidad con la política del club basada en remodelar su plantilla de forma recurrente.

    Incorporaciones al Chelsea

    JugadorClubValor de la operación
    Geovany QuendaSporting de Lisboa50,7 millones de euros
    DeividCorinthians10 millones de euros
    Dastan SatpaevKairat2,4 millones de euros
    Emmanuel EmegaEstrasburgo25,3 millones de euros
    Marco BalestraAtalanta57 millones de euros
    Morgan RogersAston Villa138 millones de euros
    Maxence LacroixCrystal Palace60,7 millones de euros
    Valentín BarcoEstrasburgo40 millones de euros
    Danny WelbeckBrighton5,85 millones de euros
    Jordan HendersonBrentfordtraspaso libre
    Pep ChavarríaRayo Vallecano19 millones de euros

    Bajas del Chelsea

    JugadorClubValor de la operación
    Marc CucurellaReal Madrid55 millones de euros
    Tariq GeorgeEverton21 millones de euros
    André SantosManchester United56 millones de euros
    Alejandro GarnachoAston Villacesión
    Trevoh ChalobahComo30 millones de euros
    Filip JörgensenEstrasburgocesión
    Dastan TalgatulyBurnleycesión por 350.000 euros
    Benoît BadiashileNápolescesión por 3 millones de euros
    Enzo FernándezManchester City145 millones de euros
    Nicolas JacksonAston Villa55,5 millones de euros
    Liam DelapNottingham Forest52,5 millones de euros
    Mark GuiuLeipzig15 millones de euros
    Tosin AdarabioyoTottenham11,65 millones de euros
    David Datro FofanaServette2,5 millones de euros
    Dastan SatpaevBurnleycesión de 350.000 euros
    Axel DisasiCrystal Palacecesión
    Caleb WileyPrestoncesión
    Robert SánchezComocesión
    Dario EssugoEstrasburgocesión
    Mykhailo MudrykTottenhamcesión

  • Inter, Juventus y Milan: los clubes italianos elevan el techo de gasto

    Los grandes clubes italianos mantuvieron su fuerte presencia en el mercado de fichajes, y el Inter de Milán fue uno de los equipos más activos, tras reforzar su línea defensiva con la contratación de Djed Spence procedente del Tottenham por 35 millones de euros, y de Manuel Akanji del Manchester City por 15 millones, además del portero Ivan Provedel de la Lazio por 3 millones, y de John Stones en una operación gratuita.

    El Inter también reforzó su centro del campo con la incorporación de Aleksandar Stankovic por 23 millones de euros, antes de sumar a Curtis Jones del Liverpool por 30 millones, para hacerse con un jugador inglés con experiencia en las competiciones europeas.

     Por otro lado, su plantilla vivió la salida de Denzel Dumfries hacia el Real Madrid por 20 millones de euros.

    La Juventus, por su parte, se centró más en reforzar la línea ofensiva, tras incorporar a Loïs Openda del Leipzig de forma definitiva por 43 millones de euros, y a Randal Kolo Muani del Paris Saint-Germain por cerca de 41 millones, además de la contratación del defensa Jhon Lucumí del Bolonia por 20 millones, y del centrocampista Kerim Alajbegović del Bayer Leverkusen en una operación que alcanzó los 32 millones aproximadamente.

    El Milan, por su lado, situó el fichaje de Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain a la cabeza de sus incorporaciones, por 74 millones de euros, y también sumó a Diego Moreira del Estrasburgo por 50 millones, y a Mario Gila de la Lazio por 30 millones.

    Por otro lado, el equipo perdió los servicios de Rafael Leão, que se marchó al Galatasaray por 38 millones, mientras que Christopher Nkunku partió al Leipzig en calidad de cedido.

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  • El City y el Real Madrid: los 5 fichajes más caros del verano de 2026

    Enzo Fernández encabeza la lista de los fichajes más caros del verano de 2026, tras pasar del Chelsea al Manchester City por cerca de 125 millones de libras esterlinas, en una operación que iguala el récord en Inglaterra, con un contrato que se extiende por cinco años.

    El Real Madrid ocupó el segundo lugar con la incorporación de Yan Diomande procedente del Leipzig por 125 millones de euros, además de 10 millones en variables, convirtiéndose en el jugador más caro de la historia del club, con un contrato que se extiende por siete temporadas.

    Bradley Barcola se situó tercero tras su traspaso del París Saint-Germain al Liverpool por una cantidad que podría alcanzar los 123 millones de libras esterlinas, que incluye 106 millones fijos y sumas adicionales en variables.

    Morgan Rogers llegó al cuarto puesto, después de que el Chelsea pagara cerca de 117 millones de libras esterlinas para hacerse con sus servicios procedente del Aston Villa, convirtiéndose en el jugador británico más caro según informaciones de la BBC y The Athletic.

    El quinto lugar fue para Elliot Anderson, que pasó del Nottingham Forest al Manchester City por cerca de 116 millones de libras esterlinas, en una operación enmarcada en los movimientos del club para reconstruir su centro del campo.

  • Es hora de respuestas

    El mercato ha terminado y las puertas del mercado de fichajes se han cerrado, pero las verdaderas respuestas no las darán las cifras ni el valor de las operaciones, sino que las revelarán los terrenos de juego de Europa durante los próximos meses. Hay clubes que han gastado miles de millones en busca de títulos, y otros que han apostado por la estabilidad o la reconstrucción, mientras que algunas estrellas han optado por iniciar nuevos desafíos que podrían cambiar por completo sus trayectorias.

    Y queda la pregunta que acompañará a todos hasta el final de la temporada: ¿quién ha acertado realmente al invertir en el mercado de fichajes y quién se ha limitado a ganar en los titulares de la prensa? La respuesta la escribirán los resultados, no los comunicados oficiales ni los récords.

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